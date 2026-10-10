Η γνωστή στιχουργός Έυη Δρούτσα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (10.10.2026) για να μιλήσει σχετικά με την κόντρα που φέρεται να έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η κυρία Δρούτσα, έχοντας ζήσει από κοντά το πρώην ζευγάρι και έχοντας συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν, μοιράστηκε τις προσωπικές της εμπειρίες. Αναφέρθηκε στις αιτίες της τρέχουσας διαφωνίας τους, καθώς και σε λεπτομέρειες από έναν παλαιότερο χωρισμό τους, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε συνεργαστεί στενά με τους δύο καλλιτέχνες.

Οι εξωτερικοί παράγοντες πίσω από την κόντρα

Σύμφωνα με την Έυη Δρούτσα, η τρέχουσα διαφωνία μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δεν οφείλεται σε εσωτερικά ζητήματα της σχέσης τους, αλλά σε τρίτους εξωτερικούς παράγοντες. Η στιχουργός εξέφρασε την αισιοδοξία της πως το διάσημο καλλιτεχνικό δίδυμο θα καταφέρει τελικά να γεφυρώσει τις διαφορές του. Όπως δήλωσε, η αγάπη που τους συνδέει παραμένει βαθιά και ισχυρή, κάτι που θεωρεί καθοριστικό για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας.

Προσωπικές εμπειρίες και συνεργασίες

Η Εύη Δρούτσα, έχοντας συνεργαστεί με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα σε μια περίοδο χωρισμού τους, μοιράστηκε λεπτομέρειες από εκείνη την εποχή. Περιέγραψε τον Νίκο Καρβέλα ως έναν «υπερταλαντούχο» άνθρωπο, ο οποίος έχει και τις δικές του βαθιές σκέψεις. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο Καρβέλας έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και δύο βιβλία, δείχνοντας ότι δεν ασχολείται μόνο με τους στίχους. Για την Άννα Βίσση, η κυρία Δρούτσα δήλωσε ότι είναι «υπέρτατη» και διαθέτει μια «πάρα πολύ καλή φωνή».

Η συνεργασία της με το ζευγάρι ξεκίνησε σε μια περίοδο που είχαν χωρίσει. Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δούλεψα μαζί τους σε ένα χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους». Περιέγραψε πώς ο Νίκος Καρβέλας την κάλεσε μια μέρα, ανακοινώνοντάς της τον χωρισμό τους και ότι βρισκόταν στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Της ζήτησε να του γράψει τραγούδια, καθώς επιθυμούσε να κάνει «κάτι διαφορετικό» για την Άννα.

Το «Διαζύγιο, η Παράγραφος 62» και η επιμονή της Δρούτσα

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Νίκου Καρβέλα, η Έυη Δρούτσα του έστειλε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Διαζύγιο, η Παράγραφος 62». Το χαρακτήρισε ως ένα «συγκλονιστικό κομμάτι». Για να διασφαλίσει την ακρίβεια των νομικών όρων και να μην εκτεθεί στους δικηγόρους, όπως είπε, πήρε τα μέτρα από το δικό της διαζύγιο. Αυτό δείχνει την προσωπική της εμπλοκή και προσήλωση στη δημιουργία του τραγουδιού.

Σε μια άλλη περίπτωση, η κυρία Δρούτσα έγραψε το τραγούδι «Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική». Ο Νίκος Καρβέλας, όταν το άκουσε, την κάλεσε τηλεφωνικά και της ζήτησε να αλλάξει τη φράση «με αγάπη φιλική». Η Έυη Δρούτσα αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας: «Νίκο, λέω, άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι, δεν το αλλάζω». Επέμεινε στην άποψή της, δηλώνοντας: «Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καραβέλας. Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω. Και το έβαλα όπως ήθελα».

Η Άννα Βίσση έκανε πάντα την πρώτη κίνηση

Η Έυη Δρούτσα αποκάλυψε πως, σε περιόδους χωρισμού, «αυτός που έκανε πάντα πρώτη κίνηση ήταν η Άννα». Περιέγραψε μια περίοδο που έκαναν παρέα με την Άννα Βίσση, πήγαν διακοπές και επέστρεψαν. Τότε, η Άννα πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν ο Νίκος Καρβέλας, ενώ και οι δύο διατηρούσαν σιωπή για την κατάσταση της σχέσης τους.

Η στιχουργός θυμάται να ρωτά την Άννα Βίσση, «έχουν χωρίσει με τον Νίκο, που μένεις;». Σε μια στιγμή μέσα στην εταιρεία, η κυρία Δρούτσα ρώτησε την Άννα για τον δίσκο και αν ο χωρισμός είχε τελειώσει, με την Άννα να απαντά: «Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό». Λίγο αργότερα, η Έυη Δρούτσα έχασε την Άννα μέσα στην εταιρεία και την εντόπισε να μιλάει με τον Νίκο Καρβέλα σε ένα δωμάτιο. Της έκανε νοήματα και της είπε: «είναι που δεν θα έπαιρνες τον».

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader