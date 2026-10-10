Θανάσης Τσαλταμπάσης: Συγκινημένος για την απώλεια του πατέρα του και τον ρόλο του ως συζύγου και πατέρα

Ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, η οποία προβάλλεται στο Action 24. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση, καθώς αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα του. Με δάκρυα στα μάτια, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πένθος, την ανάγκη να στηρίξει την οικογένειά του και τη βαθιά σχέση που είχε με τον πατέρα του.

Η απώλεια του πατέρα και η συναισθηματική φόρτιση

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στον θάνατο του πατέρα του, περιγράφοντας την περίοδο ως «πολύ νωπή». Εξήγησε ότι η εικόνα του προσώπου του πατέρα του εξακολουθεί να τον χτυπάει στην καρδιά, δείχνοντας το βάθος της σχέσης που είχαν και πόσο έντονη παραμένει η απουσία του. Η φράση «Είναι πολύ νωπό» επαναλήφθηκε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του πένθους που βιώνει.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ανάγκη του να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, ιδιαίτερα την αδερφή του, τη μητέρα του και τη σύζυγό του, κατά τον πρώτο καιρό του πένθους. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να αφήνω μόνη την αδερφή μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου. Δεν ήθελα να πηγαίνω να ξεχνιέμαι και να ξέρω ότι οι άλλοι στο σπίτι πενθούν.»

Όπως ο ίδιος ανέφερε, η συγκέντρωση σημαίνει να χάνεσαι και λίγο από τον εαυτό σου. Παρόλο που η εργασία μπορεί να βοηθάει σίγουρα σε τέτοιες καταστάσεις, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης προτίμησε να είναι το στήριγμα για την οικογένειά του. Πίστευε ότι αυτή η στάση τον βοήθησε στο να είναι μετά ο άνθρωπος που θα έδινε περισσότερο κουράγιο στους ανθρώπους του σπιτιού, αναλαμβάνοντας έναν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των αγαπημένων του προσώπων.

Η σχέση με τη σύζυγο, Αγοραστή Αρβανίτη

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μίλησε για τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη, και τη σχέση που μοιράζονται. Περιέγραψε τη σύνδεσή τους ως κάτι «μαγικό», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι όλα είναι πάντα εύκολα και παραμυθένια σε μια σχέση.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία του να παραμερίζουν τους εγωισμούς τους όταν προκύπτουν δυσκολίες ή διαφωνίες. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν την ισορροπία και να παραμένουν αγαπημένοι, διατηρώντας μια δυνατή και αρμονική σχέση μέσα στον γάμο τους. Η ικανότητα να ξεπερνούν τις προκλήσεις είναι ένα βασικό στοιχείο της σχέσης τους.

Ο ρόλος του ως πατέρας και το στήριγμα της οικογένειας

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πατέρας, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «μπαμπά βράχο» και «δυνατό στήριγμα» για την οικογένειά του. Δήλωσε ότι αναλαμβάνει ο ίδιος ευθύνες που γνωρίζει ότι δυσκολεύουν τη σύζυγό του, Αγοραστή, προσπαθώντας να την ανακουφίσει από το βάρος της καθημερινότητας.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα βραδινά ξυπνήματα των παιδιών είναι δική του αρμοδιότητα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρόλο που μπορεί να είναι «κουδούνι» το πρωί λόγω της έλλειψης ύπνου, εκείνος είναι που αναλαμβάνει αυτό το καθήκον, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην οικογένεια και την επιθυμία του να προσφέρει έμπρακτη βοήθεια στη σύζυγό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki