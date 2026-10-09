Η Άννα Βίσση για την απαγόρευση του Νίκου Καρβέλα να τραγουδάει κομμάτια του

Μια παλαιότερη τηλεοπτική εξομολόγηση της Άννας Βίσση επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή την κόντρα που έχει προκύψει με τον Νίκο Καρβέλα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε περιγράψει λεπτομερώς πώς ο πρώην σύζυγός της αντέδρασε στη σχέση της με τον Λάμπη Λιβιεράτο, φτάνοντας στο σημείο να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια που είχε γράψει ο ίδιος.

Η εξομολόγηση στην Αννίτα Πάνια

Το περιστατικό αυτό είχε περιγράψει η Άννα Βίσση τον Οκτώβριο του 2021, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ανοιχτά» της Αννίτας Πάνια. Εκεί, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπη Λιβιεράτο και την αντίδραση που είχε προκαλέσει στον Νίκο Καρβέλα.

Η εξομολόγηση αυτή, η οποία είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό, αναδεικνύει μια πτυχή της προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονες στιγμές και δημιουργικές συνεργασίες.

Η σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο και η αντίδραση του Καρβέλα

Η Άννα Βίσση είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια: «Τα έχω φτιάξει με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Τι κούκλος, τι παιδί». Στη συνέχεια, είχε αναφερθεί στην αντίδραση του Νίκου Καρβέλα, λέγοντας: «Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει επειδή κι ο Λάμπης τραγουδούσε μου λέει “καλά, μια χαρά αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”».

Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι ο συνθέτης δεν επιθυμούσε να βρίσκεται σε σχέση με έναν τραγουδιστή, αναφέροντας ότι «Ζήλευε». Παρά το γεγονός ότι ο Καρβέλας είχε και ο ίδιος μια σχέση εκείνη την περίοδο, όπως είπε η Βίσση, «ασχολιόταν με εμένα να μην τραγουδάω». Η ενόχληση του συνθέτη, όπως είχε αφηγηθεί η Βίσση, ξεκίνησε όταν εκείνη τραγουδούσε μαζί με τον τότε σύντροφό της, Λάμπη Λιβιεράτο, κομμάτια που είχε γράψει ο ίδιος ο Καρβέλας. Συγκεκριμένα, η Βίσση είχε πει: «Εντάξει, για να μην τον αδικούμε, εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα; Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο».

Η απαγόρευση των τραγουδιών

Η Άννα Βίσση δεν δέχτηκε να σταματήσει να τραγουδάει με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Όπως είχε δηλώσει: «Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω”». Αυτή η άρνηση οδήγησε τον Νίκο Καρβέλα να θέσει έναν όρο στην πρώην σύζυγό του. Της είχε πει: «ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς».

Η αντίδραση της Άννας Βίσση στην απαγόρευση αυτή ήταν άμεση και αποκαλυπτική για την έκταση του ρεπερτορίου της που προερχόταν από τον Καρβέλα. «Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”» είχε αναρωτηθεί η τραγουδίστρια, τονίζοντας το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούνταν για τις εμφανίσεις της.

Το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας

Η δήλωση της Άννας Βίσση «Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας» υπογραμμίζει τη βαθιά και μακροχρόνια καλλιτεχνική συνεργασία που είχαν οι δύο τους. Τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιτυχιών της Άννας Βίσση και καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό το μουσικό της στίγμα.

Η απαγόρευση αυτή, λοιπόν, θα είχε άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στις επαγγελματικές της εμφανίσεις και τις συναυλίες της, καθώς θα έπρεπε να αναπροσαρμόσει πλήρως το πρόγραμμά της χωρίς τα τραγούδια που την είχαν καθιερώσει στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Με πληροφορίες από: Topontiki