Οριστικό διαζύγιο για τον Μάουρο Ικάρντι και τη Γουάντα Νάρα

Οριστικό τέλος στον γάμο τους έβαλαν ο Μάουρο Ικάρντι και η Γουάντα Νάρα, καθώς το δικαστήριο του Μιλάνου επικύρωσε το διαζύγιο του ζευγαριού. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα της πρώην συζύγου και μάνατζερ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή για μηνιαία διατροφή ύψους 250.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ταραχώδους σχέσης που απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου

Το δικαστήριο του Μιλάνου προχώρησε στην επίσημη λύση του γάμου του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα, βάζοντας ένα οριστικό τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στην Γαλατάσαραϊ, ήταν αυτός που γνωστοποίησε τις εξελίξεις μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε με την αίτηση διαζυγίου του Ικάρντι το 2024. Έκτοτε, η υπόθεση απασχόλησε εκτενώς τα μέσα της Αργεντινής, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις γύρω από το άλλοτε πιο ταραχώδες ζευγάρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η απόρριψη του αιτήματος για διατροφή

Ένα από τα κεντρικά σημεία της δικαστικής διαμάχης ήταν το αίτημα της Γουάντα Νάρα για μηνιαία διατροφή ύψους 250.000 ευρώ από τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε αυτό το αίτημα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή τέτοιου ποσού.

Ο δικαστής αιτιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος την επαγγελματική θέση της Γουάντα Νάρα, καθώς και την οικονομική της κατάρτιση. Ο Μάουρο Ικάρντι χαρακτήρισε μάλιστα την απόρριψη του αιτήματος ως «δικαστική νίκη» για τον ίδιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης.

Ο ρόλος της Γουάντα Νάρα ως πρώην μάνατζερ

Η Γουάντα Νάρα δεν ήταν μόνο σύζυγος του Μάουρο Ικάρντι, αλλά είχε αναλάβει και τον ρόλο της μάνατζερ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Αυτή η διπλή ιδιότητα συνέβαλε στην πολυπλοκότητα της σχέσης τους και των επακόλουθων νομικών διαδικασιών, καθώς οι επαγγελματικές και προσωπικές τους σχέσεις ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η θέση της ως μάνατζερ και η γενικότερη επαγγελματική της δραστηριότητα αποτέλεσαν βασικά επιχειρήματα για την απόρριψη του αιτήματος διατροφής, καθώς το δικαστήριο έλαβε υπόψη την ικανότητά της να συντηρεί τον εαυτό της οικονομικά.

Εκκρεμότητες και νέοι γύροι δικαστικής διαμάχης

Παρά την οριστική λύση του γάμου και την απόρριψη του αιτήματος για διατροφή, η νομική διαμάχη μεταξύ του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει σε εκκρεμότητα μια δικαστική διαμάχη που αφορά τα ακίνητα του πρώην ζεύγους.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν ξανά στις δικαστικές αίθουσες για να επιλύσουν τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με την περιουσία τους. Η υπόθεση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον, καθώς οι νομικές διαδικασίες για τα ακίνητα αναμένεται να αποτελέσουν τον επόμενο γύρο της διαμάχης τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta