Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε πρόσφατα ότι δέχτηκε πρόταση για την παρουσίαση μιας πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής. Ωστόσο, η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο αποφάσισε να απορρίψει αυτή την πρόταση. Οι λόγοι της άρνησής της σχετίζονται, όπως εξήγησε η ίδια, με τη θεματολογία που συνήθως καλύπτουν οι πρωινές εκπομπές.

Η αποκάλυψη στην εκπομπή Happy Day

Η αποκάλυψη για την πρόταση που δέχτηκε έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Happy Day. Εκεί, η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια νέα τηλεοπτική εκπομπή στο δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν.

Αρχικά, η παρουσιάστρια είχε δηλώσει ότι «Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση». Ωστόσο, στη συνέχεια διευκρίνισε ότι υπήρξε συγκεκριμένη πρόταση για πρωινή εκπομπή, την οποία και απέρριψε, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Οι λόγοι της απόρριψης της πρότασης

Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι η απόρριψη της πρότασης για την πρωινή ζώνη οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών. «Μου έγινε πρόταση, αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι σε φάση να κάνω πρωινό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι η φύση της επικαιρότητας αποτελεί έναν αποτρεπτικό παράγοντα για εκείνη. «Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της να διαχειριστεί τη σκληρή πραγματικότητα που συχνά προβάλλεται στα πρωινά μαγκαζίνο.

Αυτή η στάση της δείχνει μια ξεκάθαρη προτίμηση σε διαφορετικού είδους τηλεοπτικά projects ή μια επιθυμία να απέχει από την καθημερινή ενασχόληση με θέματα που θεωρεί βαριά και δύσκολα διαχειρίσιμα στο πλαίσιο μιας ψυχαγωγικής, πρωινής εκπομπής.

Η στάση της απέναντι στα σχόλια των social media

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, η Μπέττυ Μαγγίρα αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα σχόλια, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη προσέγγιση.

Όπως δήλωσε, «Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που μπορεί να εκτιμώ και θαυμάζω και λέω “μπορεί αυτό να ήταν έτσι ή”, ναι, μπορεί να τα λάβω υπόψη μου». Αυτό υποδηλώνει ότι η κριτική που προέρχεται από άτομα κύρους ή από ανθρώπους που η ίδια εκτιμά, μπορεί να την προβληματίσει και να την κάνει να αναθεωρήσει.

Ωστόσο, για τα σχόλια που προέρχονται από το ευρύ κοινό των social media, η στάση της είναι διαφορετική. «Επειδή τα social πια εμπεριέχουν πάρα πολύ μίσος και κακία, τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ», επισήμανε. Με αυτό τον τρόπο, η Μπέττυ Μαγγίρα επιλέγει να προστατεύεται από την τοξικότητα που συχνά επικρατεί στο διαδίκτυο, διατηρώντας μια θετική στάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki