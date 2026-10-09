«Στο σφυρί» το εμβληματικό κόκκινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον από το «Thriller»

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ενδύματα στην ιστορία της ποπ μουσικής αναμένεται να βγει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό κόκκινο τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο εμβληματικό βιντεοκλίπ του «Thriller», το οποίο θα δημοπρατηθεί τον Δεκέμβριο στο Λος Άντζελες. Οι εκτιμήσεις για την τιμή πώλησης είναι ιδιαίτερα υψηλές, με πιθανότητα να καταγραφεί ένα νέο ρεκόρ στην αγορά των μουσικών αναμνηστικών.

Το εμβληματικό τζάκετ και η δημοπρασία

Το κόκκινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον, ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την παγκόσμια ποπ κουλτούρα, θα τεθεί προς πώληση μέσω του οίκου Julien’s Auctions. Η διαδικασία της δημοπρασίας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα τον Δεκέμβριο στην πόλη του Λος Άντζελες. Αυτό το ένδυμα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, έχοντας αφήσει το στίγμα του σε εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, η τιμή πώλησης του τζάκετ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Εάν οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιωθούν, το συγκεκριμένο κομμάτι ενδέχεται να σημειώσει ένα νέο ρεκόρ στην αγορά των μουσικών αναμνηστικών. Μάλιστα, υπάρχει η πιθανότητα να ξεπεραστεί ακόμα και το ρεκόρ που κατέχει η κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd, η οποία πωλήθηκε φέτος για το ποσό των 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου

Το σχέδιο του κόκκινου τζάκετ διαθέτει λεπτομέρειες που το καθιστούν μοναδικό και άμεσα αναγνωρίσιμο. Στις μανσέτες του υπάρχουν ασημένιες αγκράφες, προσδίδοντας μια ξεχωριστή αισθητική. Η εσωτερική επένδυση είναι από κόκκινο μετάξι, ενώ ο γιακάς κοσμείται με διακοσμητικές ραφές που αναδεικνύουν την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το κλείσιμο του τζάκετ γίνεται με κουμπιά σούστες, προσφέροντας πρακτικότητα και στυλ. Επιπλέον, οι ώμοι του διαθέτουν χαρακτηριστικές προεξοχές, οι οποίες συνέβαλαν στην εμβληματική σιλουέτα που παρουσίασε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ. Στο εσωτερικό του ενδύματος, υπάρχει μια ετικέτα με την ένδειξη «Marc Laurent Paris», υποδηλώνοντας την προέλευσή του.

Η ιστορία του τζάκετ και η δημιουργία του

Τη δημιουργία του εμβληματικού σχεδίου είχε αναλάβει η ενδυματολόγος Ντέμπορα Ναντλμαν Λάντις, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην οπτική ταυτότητα του βιντεοκλίπ «Thriller». Αργότερα, οι Ντένις Τόμπκινς και Μάικλ Μπους, επί χρόνια συνεργάτες του Μάικλ Τζάκσον στον σχεδιασμό κοστουμιών, ανέλαβαν να κατασκευάσουν εκδοχές του τζάκετ για τις συναυλίες και τις περιοδείες του «βασιλιά της ποπ».

Το συγκεκριμένο κομμάτι που βγαίνει σε δημοπρασία εξακολουθεί να ανήκει στην περιουσία του τραγουδιστή. Στο παρελθόν, είχε παρουσιαστεί στο Rock and Roll Hall of Fame, επιβεβαιώνοντας την ιστορική του σημασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα από τα δύο τζάκετ που κατασκευάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ του «Thriller». Το άλλο τζάκετ χρησιμοποιήθηκε στις σκηνές όπου ο Τζάκσον μεταμορφώνεται σε ζόμπι και, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, υπέστη σκόπιμα σκισίματα και φθορές, ώστε να αποδοθεί ρεαλιστικά η μεταμόρφωση.

Άλλα προσωπικά αντικείμενα του Μάικλ Τζάκσον στη δημοπρασία

Εκτός από το περίφημο κόκκινο τζάκετ, η δημοπρασία αναμένεται να περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την καριέρα και την προσωπική ιστορία του Μάικλ Τζάκσον. Ανάμεσα σε αυτά τα συλλεκτικά κομμάτια βρίσκονται μαύρα δερμάτινα μοκασίνια της εταιρείας Florsheim.

Τα συγκεκριμένα μοκασίνια φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ «Thriller» όσο και στις πρόβες. Η τιμή τους υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30.000 και 50.000 δολαρίων, προσφέροντας στους συλλέκτες την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την ιστορία του καλλιτέχνη. Παράλληλα, «στο σφυρί» θα βγει και το γάντι με τα στρας, το οποίο φορούσε ο Τζάκσον κατά την ιστορική του ερμηνεία του «Billie Jean» στην εκδήλωση «Motown 25», όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το θρυλικό moonwalk στο τηλεοπτικό κοινό, αφήνοντας εποχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki