Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, όπου συζήτησε για την πορεία του στην τηλεόραση και την αγάπη του για τη σκηνοθεσία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον ΑΝΤ1, αναφερόμενος στη σειρά «Ο Δικαστής» στην οποία πρωταγωνιστούσε την προηγούμενη σεζόν. Η συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα πήρε μια ιδιαίτερη τροπή, με ατάκες που προκάλεσαν γέλιο και αναφορές στην τηλεοπτική επιτυχία των έργων του.

Η εμφάνιση στο «Πρωινό» και η ατάκα στον Λιάγκα

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, από την αρχή της παρουσίας του στο «Πρωινό», έδειξε τη διάθεσή του για χιούμορ και προσωπική προσέγγιση. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, του είπε χαρακτηριστικά πως ήρθε στην εκπομπή «για σένα προσωπικά», δίνοντας έναν πιο άμεσο τόνο στη συζήτηση.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυετή απουσία του από την τηλεόραση. Όπως δήλωσε, «για πάρα πολλά χρόνια δεν βλέπατε τη φάτσα μου στην τηλεόραση και …επιβιώσατε, ζήσατε και χωρίς αυτήν, για πολλά χρόνια». Διευκρίνισε μάλιστα ότι τηλεοπτικά, από το 2007 μέχρι το 2023, δεν είχε παίξει τίποτα, υπογραμμίζοντας μια μακρά περίοδο αποχής από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Το «καρφί» για τον «Δικαστή» του ΑΝΤ1

Η συζήτηση στράφηκε στις πρόσφατες τηλεοπτικές του δουλειές, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται στον «Δικαστή», που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, και στον «Γιατρό», που παίχτηκε με επιτυχία στον Alpha. Ο παρουσιαστής σχολίασε πως «αυτά που έπαιξες τα δύο τελευταία χρόνια, όμως, κάνανε και καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία», θέτοντας το πλαίσιο για την απάντηση του ηθοποιού.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε με νόημα και ειλικρίνεια, διορθώνοντας τον Γιώργο Λιάγκα. Συγκεκριμένα, είπε: «Ναι, το ένα, για να πούμε την αλήθεια. Για να είμαστε τίμιοι. Θέλω να είμαστε τίμιοι. Το δεύτερο όχι». Αναφερόταν σαφώς στην έλλειψη ιδιαίτερης επιτυχίας της σειράς «Ο Δικαστής» του ΑΝΤ1. Πρόσθεσε μάλιστα, με εμφανή διάθεση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, «Και μη μιλήσουμε γι' αυτό εδώ μέσα, σε αυτό το κανάλι. Εντάξει; Λοιπόν, από κει και πέρα…», δημιουργώντας μια στιγμή έντασης και γέλιου στο πλατό.

Η παροιμία και η αγάπη για τη σκηνοθεσία

Η ατάκα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την παροιμία «Στο σπίτι του κρεμασμένου…». Ο ηθοποιός συμπλήρωσε την παροιμία, επιβεβαιώνοντας το νόημά της σε σχέση με το κανάλι που φιλοξενούσε τη σειρά, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι «Εντάξει, τα χάρηκα και τα δύο σε κάθε περίπτωση πολύ», δείχνοντας την ικανοποίησή του από τη συμμετοχή του στα projects, ανεξαρτήτως εμπορικής επιτυχίας.

Πέρα από την υποκριτική, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μοιράστηκε την αγάπη του για τη σκηνοθεσία, με την οποία ασχολείται εδώ και χρόνια παράλληλα με την καριέρα του ως ηθοποιός. Τόνισε ότι βρίσκεται στην «καλή, ευτυχισμένη θέση να κάνω κάθε φορά αυτό που με ευχαριστεί», υπογραμμίζοντας την ελευθερία επιλογών που έχει στην καλλιτεχνική του πορεία.

Η δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου

Ο ηθοποιός εξήγησε τη διαφορά και την έλξη που του ασκεί η σκηνοθεσία, τονίζοντας το δημιουργικό της κομμάτι. Ανέφερε ότι αυτό που τον ευχαριστεί περισσότερο από όλα είναι το να φτιάχνει κάτι εξ ολοκλήρου, μια διαδικασία που του προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Ειδικότερα, δήλωσε ότι τον ευχαριστεί πάρα πολύ το να σκηνοθετεί παραστάσεις, θεωρώντας το μια από τις πιο αγαπημένες του δραστηριότητες.

Περιέγραψε τη σκηνοθεσία ως μια «πολύ ωραία διαδικασία» που του ταιριάζει και του αρέσει, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να εμπνέει τους ανθρώπους να παίξουν και να τους καθοδηγεί. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπογράμμισε τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο ρόλων: όταν κάποιος παίζει έναν ρόλο, έχει τη ματιά του ρόλου, δηλαδή μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Αντίθετα, όταν ανεβάζει κάτι ολόκληρο, όπως μια ταινία ή μια παράσταση, ουσιαστικά «φτιάχνει έναν ολόκληρο κόσμο», αναδεικνύοντας την ολιστική και δημιουργική φύση της σκηνοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Reader