Διευκρινίσεις για τα 300.000 ευρώ και την απουσία Καρβέλα από τη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προέβη νωρίτερα σήμερα σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τον Νίκο Καρβέλα και την τραγουδίστρια. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για οικονομικές διαφορές ύψους 300.000 ευρώ και για την απουσία του συνθέτη από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθάρισε την πραγματική κατάσταση, διαψεύδοντας τις φήμες για επεισόδια και οικονομικές διεκδικήσεις.

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν

Τις τελευταίες ημέρες, διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο έκαναν λόγο για ένταση και οικονομικές διαφωνίες μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά από την τραγουδίστρια ένα ποσό της τάξεως των 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες που έλεγαν ότι ο Νίκος Καρβέλας εισέβαλε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας επεισόδιο. Άλλα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η είσοδος στον συνθέτη είχε απαγορευτεί από την Άννα Βίσση ή από την εταιρεία παραγωγής.

Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Άννας Βίσση, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί επεισοδίου στα καμαρίνια. Όπως δήλωσε, «είναι απολύτως εσφαλμένη αυτή η πληροφορία».

Σχετικά με την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι αυτή ήταν καθαρά δική του επιλογή. «Ο Νίκος Καρβέλας, για δικούς τους λόγους, που εγώ ποτέ δεν πρόκειται να κουβεντιάσω και να πω δημόσια, δεν ήρθε στη συναυλία. Ήταν δική του επιλογή 100% να μην πάει στη συναυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε επίσης ότι κανείς δεν απαγόρευσε την είσοδο στον συνθέτη. «Όποιος λέει ότι η Άννα Βίσση ή ο Γιάννης Κούστας ή η Δήμητρα Κούστα απαγόρευσαν την είσοδο στον Νίκο Καρβέλα, ψεύδονται και θα πρέπει να σταματήσουν να τα λένε αυτά. Ούτε επεισόδιο στα καμαρίνια, ούτε τίποτα», πρόσθεσε.

Το ζήτημα των 300.000 ευρώ

Αναφορικά με το φερόμενο ποσό των 300.000 ευρώ που ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έδωσε λεπτομερείς εξηγήσεις. Ο δικηγόρος δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην κυρία Άννα Βίσση, ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα, καμία».

Εξήγησε ότι ο κύριος Καρβέλας δικαιούτο να λάβει χρήματα από έναν οργανισμό που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των δημιουργών. Από την εταιρεία παραγωγής, κατεβλήθησαν γύρω στις 300.000 ευρώ σε αυτόν τον οργανισμό. Σημαντικό είναι ότι «τα χρήματα κατεβλήθησαν πριν τη συναυλία», όπως διευκρίνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Η σχέση του δικηγόρου με τον Νίκο Καρβέλα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε επίσης μια προσωπική πτυχή της σχέσης του με τον Νίκο Καρβέλα, η οποία δεν ήταν ευρέως γνωστή. «Εγώ με τον Νίκο Καρβέλα, πρόσφατα ήμουν δικηγόρος του σε μια υπόθεση, την οποία λύσαμε με επιτυχία», δήλωσε.

Αυτή η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να διατηρεί ο κ. Δημητρακόπουλος μια καλή προσωπική σχέση με τον συνθέτη. «Έχω μια καλή προσωπική σχέση, από τη στιγμή που τον εκπροσώπησα τον ίδιο σε προσωπική του υπόθεση», ανέφερε. Παράλληλα, ο κ. Δημητρακόπουλος εκπροσωπεί νομικά την Άννα Βίσση και την εταιρεία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Κούστα και της κυρίας Κούστα.

Με πληροφορίες από: Reader