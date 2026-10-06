Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας: Οικονομική διαφορά για 200.000 ευρώ

Μια οικονομική διαφορά έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, παρά τη μακρά κοινή πορεία τους σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να διεκδικεί το ποσό των 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι του οφείλονται βάσει συμφωνίας που είχε γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται και η μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Το ποσό και η αιτία της διαφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας διεκδικεί συγκεκριμένα το ποσό των 200.000 ευρώ. Η διεκδίκηση αυτή βασίζεται σε μια συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, είχε συναφθεί μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Η οικονομική αυτή διαφορά έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση ανάμεσά τους, αν και το κλίμα στις διαπραγματεύσεις παραμένει σε γενικές γραμμές καλό.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διευθετηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Η υπόθεση αφορά ζητήματα που συνδέονται με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι με τη μακρά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση που έχουν διατηρήσει μετά το τέλος του γάμου τους.

Η μακρά κοινή πορεία Βίσση - Καρβέλα

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν μια ιδιαίτερα μακρά και σημαντική κοινή πορεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Η συνεργασία τους υπήρξε καθοριστική και άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ποπ μουσική. Ακόμη και μετά το διαζύγιό τους, οι δύο καλλιτέχνες παρέμειναν κοντά, διατηρώντας μια ξεχωριστή σχέση που ενισχύεται και από την κοινή τους κόρη, τη Σοφία Καρβέλα.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αυτής συζήτησης. Από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρεται ότι η ίδια δεν έλαβε αμοιβή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ είχε χαρακτηριστεί ως μια παραγωγή ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Η Άννα Βίσση είχε παρουσιάσει το συγκεκριμένο live εξαρχής ως ένα μεγάλο καλλιτεχνικό εγχείρημα, με βασικό στόχο όχι το οικονομικό κέρδος, αλλά την καλλιτεχνική του αξία.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για διευθέτηση

Για την ώρα, οι συζητήσεις μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί μια λύση στην εκκρεμότητα των 200.000 ευρώ. Παρά την οικονομική διαφορά, δεν φαίνεται ότι η υπόθεση έχει οδηγήσει σε ρήξη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Το κλίμα παραμένει καλό, υποδηλώνοντας την επιθυμία και των δύο πλευρών να διευθετήσουν το ζήτημα διατηρώντας τη μακρά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση που έχουν διατηρήσει μετά το τέλος του γάμου τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr