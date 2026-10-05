Ντουράν: Η ατάκα που εξηγεί γιατί έχει αλλάξει 5 ομάδες σε 1,5 χρόνο

Ο Κολομβιανός επιθετικός Τζον Ντουράν έχει γίνει γνωστός για τις συχνές αλλαγές ομάδων του, έχοντας περάσει από πέντε διαφορετικούς συλλόγους μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο. Η ασυνήθιστη αυτή πορεία του νεαρού ποδοσφαιριστή φαίνεται να βρίσκει την εξήγησή της στις αποκαλύψεις του πρώην συμπαίκτη του, Φρεντ, ο οποίος μίλησε πρόσφατα για τη νοοτροπία του Ντουράν.

Η πορεία του Τζον Ντουράν και οι αλλαγές ομάδων

Ο Τζον Ντουράν αποτελούσε μία από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστή στην Άστον Βίλα, υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι. Ωστόσο, στις αρχές του 2025, ο Κολομβιανός επιθετικός πήρε την απόφαση να αποδεχτεί την πρόταση της Αλ Νασρ, η οποία συνοδευόταν από σημαντικά οικονομικά οφέλη, γνωστά ως «πετροδόλαρα».

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η καριέρα του Ντουράν χαρακτηρίστηκε από μια σειρά μετακινήσεων. Πέρασε διαδοχικά από τη Φενέρμπαχτσε και τη Ζενίτ, προτού καταλήξει δανεικός στην Μπενφίκα. Αυτή η συνεχής εναλλαγή συλλόγων, μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους λόγους πίσω από τις επιλογές του.

Οι προσδοκίες και ο τραπεζικός λογαριασμός

Παρά τις αρχικές ελπίδες και τις προοπτικές που υπήρχαν για τον Τζον Ντουράν, ο Κολομβιανός επιθετικός δεν κατάφερε να δικαιώσει πλήρως τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Η απόδοσή του στα γήπεδα δεν αντικατόπτριζε πάντα το ταλέντο που του αναγνωριζόταν.

Ωστόσο, παρά την απουσία της πλήρους αγωνιστικής δικαίωσης, ο Ντουράν κατάφερε να γεμίσει σημαντικά τον τραπεζικό του λογαριασμό. Οι μεταγραφές του σε ομάδες με υψηλές οικονομικές δυνατότητες του εξασφάλισαν σημαντικά έσοδα, κάτι που φαίνεται να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του.

Η αποκάλυψη του Φρεντ για τη Φενέρμπαχτσε

Πολλά από όσα συνέβησαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην καριέρα του Ντουράν γίνονται πιο κατανοητά μέσα από τις δηλώσεις του πρώην συμπαίκτη του, Φρεντ. Ο 33χρονος χαφ, ο οποίος επαναπατρίστηκε πρόσφατα για να αγωνιστεί στην Ατλέτικο Μινέιρο, μίλησε σε ένα podcast, αναφερόμενος στην περσινή του συνύπαρξη με τον Ντουράν στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Φρεντ περιέγραψε μια χαρακτηριστική στιγμή από την περίοδο που ήταν μαζί στη Φενέρ. Όπως δήλωσε, «ο Τζον πραγματικά δεν ενδιαφερόταν για τίποτα, του έλεγα “έλα, πάμε να προπονηθούμε, να τρέξουμε λίγο εκεί γύρω” και μου απαντούσε “αδερφέ, είμαι ήδη πλούσιος, δεν χρειάζεται να τρέξω καθόλου”, και μετά πήγαινε κατευθείαν στο ιατρικό τμήμα για να τεμπελιάσει».

Η νοοτροπία για τα χρήματα και το μέλλον

Η στάση του Τζον Ντουράν απέναντι στα χρήματα και την εξασφάλιση του μέλλοντος φαίνεται να είναι σταθερή και ξεκάθαρη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Φρεντ. Ο πρώην συμπαίκτης του αποκάλυψε και μια άλλη συζήτηση που είχαν, αυτή τη φορά σχετικά με τη μεταγραφή του Ντουράν στη Ζενίτ.

«Όταν υπέγραψε στη Ζενίτ, του είπα “τώρα θα βγάζεις ακόμα περισσότερα χρήματα” και μου απαντούσε “αδερφέ, όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα, όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα”», ανέφερε ο Φρεντ. Πιστός στο στιλ του, ο Ντουράν πρόσθεσε πως «έχω ήδη εξασφαλίσει πλήρως τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου και τρεις γενιές μετά από εμένα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta