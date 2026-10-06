Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα του «The Batman Part II» στο Λονδίνο

Η παραγωγή της ταινίας «The Batman Part II», μια συνεργασία των Warner Bros και DC Studios, τέθηκε σε προσωρινή παύση. Η διακοπή των γυρισμάτων, τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πόλη του Λονδίνου, οφείλεται στην ανάγκη του σκηνοθέτη Ματ Ριβς να αφοσιωθεί σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του φιλμ στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.

Η ανακοίνωση των στούντιο και ο λόγος της διακοπής

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το στούντιο, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Batman Part II» έχει διακοπεί προσωρινά. Ο βασικός λόγος αυτής της παύσης είναι ότι ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα προσωπικό οικογενειακό ζήτημα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσωρινή του αποχή από τα καθήκοντά του στα γυρίσματα.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι DC Studios εξέφρασαν την πλήρη και ανεπιφύλακτη υποστήριξή τους στον δημιουργό. Δήλωσαν συγκεκριμένα: «Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλληλεγγύη των εταιρειών παραγωγής προς τον σκηνοθέτη σε αυτή την προσωπική του στιγμή.

Γυρίσματα στο Λονδίνο και ημερομηνία πρεμιέρας

Πριν από την απόφαση για την προσωρινή διακοπή, τα γυρίσματα της ταινίας βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη στην πόλη του Λονδίνου. Η βρετανική πρωτεύουσα είχε επιλεγεί ως μία από τις βασικές τοποθεσίες για την κινηματογράφηση σκηνών του φιλμ, με την παραγωγή να εργάζεται εντατικά.

Η προγραμματισμένη ημερομηνία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «The Batman Part II» στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου του έτους 2028. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι πιθανές συνέπειες της παύσης στο συνολικό χρονοδιάγραμμα της παραγωγής και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το επιστρέφον καστ και οι ρόλοι τους

Στην ταινία «The Batman Part II» επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αρκετοί ηθοποιοί που είχαν συμμετάσχει και στην προηγούμενη επιτυχημένη παραγωγή. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Batman, ενσαρκώνοντας για άλλη μια φορά τον σκοτεινό υπερήρωα της Gotham City.

Επίσης, ο Άντι Σέρκις επιστρέφει για να υποδυθεί τον Alfred, τον πιστό μπάτλερ και πολύτιμο σύμμαχο του Batman, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας. Τέλος, ο Κόλιν Φάρελ θα υποδυθεί ξανά τον Penguin, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμβληματικούς αντιπάλους του σκοτεινού ιππότη, συνεχίζοντας την ερμηνεία του από την προηγούμενη ταινία.

Νέες προσθήκες στο δυναμικό της ταινίας

Το καστ της ταινίας εμπλουτίζεται με σημαντικές νέες προσθήκες, οι οποίες αναμένεται να δώσουν νέα διάσταση στην πλοκή και τους χαρακτήρες. Μεταξύ των ηθοποιών που εντάσσονται στην παραγωγή είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, μια ηθοποιός με διεθνή αναγνώριση και πλήθος επιτυχημένων ερμηνειών στο ενεργητικό της.

Στο δυναμικό της ταινίας προστίθενται επίσης ο Σεμπάστιαν Σταν, ο Μπράιαν Τάιρι Χένρι, η Τζέιμι Λόσον και ο Τσαρλς Ντανς, φέρνοντας την εμπειρία και το ταλέντο τους στο κινηματογραφικό σύμπαν του Batman. Τέλος, το νέο καστ συμπληρώνουν οι Γκιλ Πέρεζ-Αβραάμ και Σεμπάστιαν Κοχ, προσθέτοντας νέες ερμηνευτικές δυνάμεις στην παραγωγή του «The Batman Part II» και διευρύνοντας το φάσμα των χαρακτήρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki