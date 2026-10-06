Η Κατερίνα Γερονικολού, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026. Η 41χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο μετρά ήδη οκτώ χρόνια κοινής πορείας, καθώς και στις επαγγελματικές τους συνεργασίες. Οι δηλώσεις της φώτισαν πτυχές της σχέσης τους τόσο στην προσωπική όσο και στην καλλιτεχνική τους ζωή.

Η κοινή πορεία του ζευγαριού

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζευγάρια στην ελληνική showbiz. Η κοινή τους πορεία έχει φτάσει πλέον τα οκτώ χρόνια, διάστημα κατά το οποίο έχουν δημιουργήσει μια σταθερή και επίσημη σχέση.

Παρόλο που η σχέση τους είναι επίσημη και αναγνωρισμένη, οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν προχωρήσει σε γάμο. Η Κατερίνα Γερονικολού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, έδωσε μια εικόνα της δυναμικής που υπάρχει ανάμεσά τους, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές προτάσεις.

Οι επαγγελματικές συνεργασίες

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στην ηθοποιό ήταν οι συχνές συνεργασίες της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στον επαγγελματικό χώρο. Η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε σε σχετική ερώτηση, διευκρινίζοντας ότι από τις προτάσεις που τους έχουν γίνει, έχουν δεχτεί να συνεργαστούν περίπου στο ένα στα δέκα.

Η επιλογή των ρόλων και των έργων στα οποία συμμετέχουν μαζί δεν είναι τυχαία. Όπως εξήγησε η ίδια, για να πουν το «ναι» σε μια επαγγελματική πρόταση, πρέπει ο ρόλος να αρέσει και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη αλλά και στην ίδια. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αφιερώσουν τον χρόνο και την ενέργειά τους στο εκάστοτε έργο. Η ηθοποιός τόνισε επίσης ότι πιστεύουν πάρα πολύ στο τρέχον έργο στο οποίο συμμετέχουν, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σημαντική πρόταση.

Η άποψη για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ως συνεργάτη

Η Κατερίνα Γερονικολού δεν δίστασε να εκφράσει την εκτίμησή της για τον σύντροφό της και ως επαγγελματία. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι την ενδιαφέρουν οι καλές συνεργασίες και πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία των καλών συνεργατών.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι δεν βαριέται να δουλεύει μαζί του, υπογραμμίζοντας τη θετική χημεία και την αρμονία που υπάρχει ανάμεσά τους και στον επαγγελματικό τομέα. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ικανότητά τους να διαχωρίζουν την προσωπική από την επαγγελματική τους σχέση, διατηρώντας παράλληλα μια παραγωγική και ευχάριστη συνεργασία.

Οι προτεραιότητες στους ρόλους

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές της προτεραιότητες στην επιλογή ρόλων, η Κατερίνα Γερονικολού ξεκαθάρισε ότι δεν επιλέγει κάποιο ρόλο μόνο και μόνο για να περάσει καλά. Δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε εκείνη τη φάση που κάποιοι καλλιτέχνες εκφράζουν ως βασικό τους στόχο το να περνούν καλά.

Φυσικά, η ηθοποιός επιθυμεί να περνάει καλά κατά τη διάρκεια της εργασίας της, ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό ή κυρίαρχο κριτήριο. Η ίδια τόνισε ότι θέλει να κάνει και πράγματα που πιστεύει ότι τα έχει ανάγκη ο κόσμος αυτή τη στιγμή, δείχνοντας μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στην τέχνη της και στην επίδραση που μπορεί να έχει στο κοινό.

Η πρόσφατη καλοκαιρινή συνεργασία

Πέρα από τις δηλώσεις της, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και επί σκηνής το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στην παράσταση με τίτλο «Του Αγοριού Απέναντι».

Η παράσταση αυτή ανέβηκε στο Θέατρο Άλσος, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει το αγαπημένο ζευγάρι σε μια κοινή θεατρική εμφάνιση. Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει την επιθυμία τους να μοιράζονται την καλλιτεχνική τους πορεία, επιλέγοντας προσεκτικά τα έργα που τους εκφράζουν και στα οποία πιστεύουν.

Με πληροφορίες από: Newsit