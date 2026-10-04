Η VASSIŁINA παρουσιάζει το «I.par.ksia.ko» στην Αθήνα

Η avant pop queen VASSIŁINA ετοιμάζεται να παρουσιάσει το τελευταίο της άλμπουμ, «I.par.ksia.ko», σε μια ειδική εκδήλωση. Το vinyl launch του δίσκου, που κυκλοφορεί από την Kiki Music, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στον χώρο του «ΙΛΙΟΝ Plus», στο κέντρο της Αθήνας.

Η μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα της VASSIŁINA

Η VASSIŁINA χαρακτηρίζεται ως icon, avant pop queen και πηγή έμπνευσης, ξεχωρίζοντας για τη μοναδικότητά της στον χώρο της μουσικής. Η καλλιτέχνιδα ενσαρκώνει τη συμπερίληψη και το queer power, ενώ η παρουσία της συνδέεται με τη μεταμόρφωση και τον χορό μέσα σε ένα ηλεκτρονικό πεδίο. Τα ρούχα της αποτελούν ταυτότητα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή persona που προσφέρει μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Ο δυναμισμός της συνδυάζεται με ευαισθησία, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία περιλαμβάνει στοιχεία όπως το Vinyl Face, το παραμύθι, το drag performance και το μουσικό θέατρο. Η VASSIŁINA αντλεί έμπνευση από μύθους και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Totalwerk, Bhukhurah, Werraki και Saber Rider, ενώ η Καλλιόπη Μητροπούλου είναι επίσης μέρος του καλλιτεχνικού της κόσμου. Η πορεία της εκτείνεται από το Λονδίνο έως την Αθήνα, προσφέροντας live εμφανίσεις που συνδυάζουν χαρά, ενθουσιασμό, αλλά και μελαγχολία, κινούμενη σε underground μονοπάτια.

Το «I.par.ksia.ko»: ένα ταξίδι ήχων και συναισθημάτων

Το άλμπουμ «I.par.ksia.ko» της VASSIŁINA, που κυκλοφορεί από την Kiki Music, περιγράφεται ως ένα έργο που μεγαλώνει το παιδί μέσα στον ακροατή, κάνοντάς το τολμηρό και ελπιδοφόρα ευαίσθητο. Μέσα από αυτή τη δουλειά, η καλλιτέχνιδα αποκαλύπτει την αλήθεια και την ολοκληρωτική ομορφιά της ζωής και του προσωπικού μας κόσμου.

Ο δίσκος προσφέρει μια ηλεκτρονική dance ευκαιρία, με τη σαρωτική Dolly Vara να βρίσκεται στο πλευρό της VASSIŁINA. Περιλαμβάνει επίσης αφοπλιστικό αισθησιασμό και αέρινη έκπρεση μέσα από νωχελικά, ρευστά ηχοτοπία. Το «I.par.ksia.ko» είναι ένα ταξίδι που εξερευνά θέματα όπως η ζωή, ο θάνατος και η αναγέννηση, προσφέροντας ένα μείγμα αισθησιασμού, διασκέδασης, κατανόησης και αγάπης.

Η ζωντανή εμπειρία και οι συνεργασίες

Το να παρακολουθεί κανείς τη VASSIŁINA επί σκηνής αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, πέρα από την απλή ακρόαση της μουσικής της. Οι εμφανίσεις της χαρακτηρίζονται από performance, μεταμόρφωση, αυτοσχεδιασμό και αυθορμητισμό. Κάθε live είναι ένα fashion statement, γεμάτο ενέργεια, που μοιράζει χαρά και δύναμη στο κοινό.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει δυναμικά κομμάτια, όπως το «Fever Ride», στο οποίο συμμετέχει η Τάμτα με την ασταμάτητη έμπνευσή της. Επίσης, το μυσταγωγικό και τρυφερό «Dolini» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ήρεμη δύναμη του Tsolimon. Το ήσυχο και κρυστάλλινο «Έχω τόσες ζωές» φέρει την υπογραφή της ανυπέρβλητης Nalyssa Green, ενώ το «Καταδίκη» ξεχωρίζει ως ένα pure art εικαστικό song/video clip.

Ένα καλλιτεχνικό Big Bang στο κέντρο της Αθήνας

Η VASSIŁINA περιγράφεται ως μια πρωτοπόρα καλλιτέχνιδα, μία «one of a kind» προσωπικότητα που δημιουργεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό Big Bang. Η παρουσία της φέρνει ένα σύννεφο, τη βροχή και ένα ασταμάτητο ξημέρωμα-ξενύχτι στις αιώνιες λιακάδες και καταιγίδες του μυαλού μας. Η ίδια είναι γενναιόδωρη, όμορφη και ταλαντούχα, και η παρουσία της ανάμεσά μας αποτελεί ένα γεγονός που αξίζει να τιμηθεί.

Η παρουσίαση του δίσκου και το vinyl launch στις 15 Οκτωβρίου στο «ΙΛΙΟΝ Plus» στην Αθήνα, αποτελεί μια ευκαιρία να βιώσει το κοινό αυτή την ξεχωριστή καλλιτεχνική δημιουργία. Η VASSIŁINA προσφέρει συντροφικότητα, ζεστασιά, καταφύγιο, ανεξαρτησία, ελευθερία και, πάνω απ’ όλα, τέχνη, τέχνη, τέχνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta