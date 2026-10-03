Η Ελένη Καστάνη για την εμπειρία της σε ιατρείο στο Κολωνάκι και τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ελένη Καστάνη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς, μοιράστηκε πρόσφατα μια προσωπική της εμπειρία από επίσκεψη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, η οποία την οδήγησε σε άμεση αποχώρηση. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που την έκανε να ανακαλέσει στη μνήμη της το περιστατικό.

Η γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως τον γνώριζε και τον συναντούσε συχνά, καθώς είχαν την ίδια καταγωγή, τη Σητεία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Δεν μπορώ να πω ότι ήταν φίλος μου, ήταν γνωστός μου, τον συναντούσα στη Σητεία, στο αεροπλάνο, τα λέγαμε».

Η απώλεια του τραγουδιστή στάθηκε η αφορμή για να θυμηθεί η Ελένη Καστάνη τη δική της εμπειρία σε ιατρείο, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο ιατρείο ή κάποιο ανάλογο με αυτό που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η επίσκεψη στο ιατρείο του Κολωνακίου

Η Ελένη Καστάνη περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό που την οδήγησε στην απόφαση να φύγει άμεσα από το ιατρείο. Ο γιος της, όταν ήταν μικρός, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το νύχι του ποδιού του, το οποίο είχε καρφωθεί λόγω του ποδοσφαίρου. Αρχικά, η ηθοποιός πίστευε ότι χρειαζόταν ποδολόγο, αλλά της είπαν πως ήταν αναγκαία η παρέμβαση πλαστικού χειρουργού.

Έτσι, τον οδήγησε σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα που συνάντησε την έκανε να αποχωρήσει αμέσως. «Όταν μπήκα μέσα, ήταν τόσο μεγάλο το “γλείψιμο”, Παναγία μου πού ήρθα, που έφυγα αμέσως», θυμήθηκε η ίδια, εκφράζοντας την έκπληξή της για την υπερβολική κολακεία που δέχτηκε.

Το ένστικτο και η άρνηση θεραπειών

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι διαθέτει ένστικτο σε τέτοιες καταστάσεις, το οποίο την οδήγησε στην απόφαση να μην παραμείνει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Όπως ανέφερε, της πρότειναν «κυρία Καστάνη, θα σας κάνουμε μία θεραπεία», στην οποία απάντησε με σαφήνεια «να μ’ αφήσεις ήσυχη με τις θεραπείες».

Μετά την αποχώρησή της από το ιατρείο του Κολωνακίου, η Ελένη Καστάνη και ο γιος της κατευθύνθηκαν σε μία κλινική στη Γλυφάδα, όπου, όπως δήλωσε, «κι όλα καλά». Η ίδια πρόσθεσε πως ήταν θέμα προσωπικής της οξυδέρκειας το ότι δεν επηρεάστηκε από τα λόγια τους και επέλεξε να φύγει.

Ανησυχίες για την υγεία και διατροφή

Πέρα από την εμπειρία της στο ιατρείο, η Ελένη Καστάνη μίλησε και για τις προσωπικές της ανησυχίες σχετικά με την υγεία της. Εξομολογήθηκε ότι φοβάται τις αρρώστιες και δεν θα ήθελε να υποφέρει σε μεγαλύτερη ηλικία, προτιμώντας να φύγει από φυσικά αίτια. Αυτή η ανησυχία την έχει οδηγήσει σε πιο συνειδητές επιλογές για την ευεξία της.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να χάσει βάρος και τη διατροφή που ακολουθεί. Εξήγησε ότι ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού της και βρίσκεται στη φάση της συντήρησης. «Είχα φτάσει 100 και τώρα είμαι 69», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο γιατρός της έχει εξηγήσει την ανάγκη για προσοχή και γυμναστική, ενώ η ίδια έκανε πιλάτες.

Ο χαρακτήρας της και η απώλεια του πατέρα

Η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα της, υπογραμμίζοντας ότι λειτουργεί με ευθύτητα. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της έξυπνο άνθρωπο, αλλά θεωρεί την εξυπνάδα ως βάσανο, καθώς «δεν είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τα πάντα». Προτιμά να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες κατά μέτωπο, επιλέγοντας τον δρόμο της μάχης και του αγώνα, χωρίς να καταφεύγει σε πονηριά ή πλάγιες συμπεριφορές.

Τέλος, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια του πατέρα της, μια εμπειρία που την έχει σημαδέψει βαθιά. Όπως εξομολογήθηκε, «Με το θέμα του μπαμπά μου, έπρεπε να ξανασκεφτώ το πώς είναι η ζωή. Το έχω εξαντλήσει αυτό το θέμα, με έχει καθορίσει», τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε αυτό το γεγονός στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki