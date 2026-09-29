Το «Dragons’ Den», το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα, επιστρέφει για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ. Η πρεμιέρα του ριάλιτι έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10. Ο Σάκης Τανιμανίδης θα βρίσκεται στην παρουσίαση, ενώ το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ για αυτή τη σεζόν έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Το «Dragons’ Den» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Το «Dragons’ Den» χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο project επιχειρηματικότητας και αποτελεί το μοναδικό τηλεοπτικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στον νέο κύκλο του, επτά άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, παρουσιάζοντας τις ιδέες τους στους «δράκους».

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έχουν ήδη ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέες ιδέες να αναζητήσουν χρηματοδότηση και υποστήριξη. Η εκπομπή, υπό την παρουσίαση του Σάκη Τανιμανίδη, φιλοδοξεί να αναδείξει και να επενδύσει σε καινοτόμες προτάσεις.

Η ημερομηνία πρεμιέρας και το πρώτο τρέιλερ

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του «Dragons’ Den» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10, αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων και επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ για τη νέα σεζόν έχει ήδη βγει στον αέρα, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν. Το τρέιλερ προετοιμάζει το κοινό για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στους επενδυτές και τους διαγωνιζόμενους.

Οι γνώριμοι «δράκοι» της επιχειρηματικότητας

Στον νέο κύκλο του «Dragons’ Den», τέσσερις γνώριμοι και κορυφαίοι leaders του επιχειρείν επιστρέφουν στις θέσεις τους. Πρόκειται για τους Χάρη Βαφειά, Λέοντα Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννη Τσιώρη. Αυτοί οι τέσσερις επενδυτές έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες.

Οι επιστρέφοντες «δράκοι» είναι έτοιμοι να ακούσουν προσεκτικά τις προτάσεις των συμμετεχόντων, να τις αμφισβητήσουν όπου χρειάζεται, να διαπραγματευτούν σκληρά και, εφόσον πειστούν για την αξία της ιδέας και του ανθρώπου πίσω από αυτήν, να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους. Η εμπειρία τους αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία των νέων επιχειρηματιών.

Νέα πρόσωπα στην «dream team» του Dragons’ Den

Στη φετινή σεζόν, η ομάδα των «δράκων» ενισχύεται με τρία νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο τους. Πρόκειται για την Ελευθερία Ζούρου, τον Αντώνη Καράτζη και τον Κώστα Χαλκιά. Αυτοί οι τρεις νέοι επενδυτές μπαίνουν δυναμικά στην «dream team» του «Dragons’ Den».

Ο ρόλος τους είναι να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, την εμπειρία τους και φυσικά κεφάλαια στους νέους επιχειρηματίες που θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Η προσθήκη τους αναμένεται να φέρει νέες δυναμικές και διαφορετικές οπτικές γωνίες στις διαπραγματεύσεις, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα.

Το ερώτημα της επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα

Το «Dragons’ Den» θέτει στο επίκεντρο ένα θεμελιώδες ερώτημα για τον κόσμο των επιχειρήσεων: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να ξεχωρίζει; Το πρόγραμμα εξερευνά αν η επιτυχία κρύβεται στους αριθμούς και τα οικονομικά στοιχεία, στην καινοτομία που φέρνει μια ιδέα, ή στο ένστικτο των επενδυτών.

Επιπλέον, αναδεικνύεται η σημασία του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την ιδέα, καθώς η προσωπικότητα, η αποφασιστικότητα και η όραση του επιχειρηματία παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι «δράκοι» καλούνται να αξιολογήσουν όλα αυτά τα στοιχεία πριν λάβουν τις αποφάσεις τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis