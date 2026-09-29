Γωγώ Μαστροκώστα: Η Ελένη Μπούση αποκάλυψε πως την είχε φέρει στην Αμερική για ιατρική βοήθεια

Μια άγνωστη πτυχή από τα χρόνια που η Γωγώ Μαστροκώστα αναζητούσε τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου ήρθε στο φως, μέσα από τις δηλώσεις της κουμπάρας της, Ελένης Μπούση. Η κυρία Μπούση αποκάλυψε ότι είχε φέρει τη Γωγώ Μαστροκώστα στην Αμερική, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόταν, στην προσπάθεια να βρεθούν ιατρικές λύσεις εκτός Ελλάδας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η αποκάλυψη της κουμπάρας

Μιλώντας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, η Ελένη Μπούση αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθεια της 56χρονης να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Με τη φράση «Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας», η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα έδωσε μια νέα διάσταση στην ιστορία της μάχης της.

Η Ελένη Μπούση περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως μια γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω, παρά τις δυσκολίες. «Τη λάτρευα, ήταν μία υπέροχη κοπέλα που αγωνίστηκε, νομίζω έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «Ήταν μια νέα κοπέλα που ήθελε να ζήσει».

Η πίστη ως στήριγμα

Στις συζητήσεις που είχαν οι δύο γυναίκες γύρω από την πορεία της ασθένειας, η Ελένη Μπούση περιέγραψε τη στιγμή κατά την οποία η Γωγώ Μαστροκώστα επέλεξε να αφήσει την εξέλιξη της ζωής της στην πίστη της. Η πίστη, όπως περιέγραψε η κουμπάρα της, απέκτησε ξεχωριστή θέση στη ζωή της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η φιλανθρωπική δράση της Ελένης Μπούση

Η αναφορά της Ελένης Μπούση στην προσπάθεια της Γωγώς Μαστροκώστα ήρθε μία ημέρα μετά την παρουσία της στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Η κυρία Μπούση δραστηριοποιείται για τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και την ενίσχυση της έρευνας.

Η ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται και με την οικογενειακή της εμπειρία. Η Ελένη Μπούση έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μητέρα της, η οποία αντιμετώπισε περισσότερες από μία φορές την ασθένεια, και αυτή η προσωπική εμπειρία αποτέλεσε την αφετηρία για τη φιλανθρωπική της δράση στον τομέα αυτό.

Το τέλος μιας μάχης

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή πορεία με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Τον θάνατό της είχε ανακοινώσει η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της με τις φράσεις «μια μαχήτρια» και «έναν βράχο που δεν λύγισε ποτέ».

Η αρχή της περιπέτειας

Η περιπέτεια της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα είχε ξεκινήσει το 2008. Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Βικτώριας, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, σηματοδοτώντας την έναρξη της μακροχρόνιας μάχης της με την ασθένεια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr