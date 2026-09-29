"Harmonia": Η νέα σειρά της ΕΡΤ με τη Φανί Αρντάν και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Μια νέα μίνι σειρά με στοιχεία θρίλερ, με τίτλο «Harmonia», αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στην ΕΡΤ από το 2027. Τα γυρίσματα της σειράς πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια σημαντική παραγωγή για την ελληνική τηλεόραση. Στο καστ της παραγωγής περιλαμβάνονται γνωστοί Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η Φανί Αρντάν, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης και ο Akylas.

Διεθνής συνεργασία και συγγραφική υπογραφή

Η σειρά «Harmonia» αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Neda Film και Warp Films. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΕΡΤ και τα βρετανικά ITV Studios, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα του εγχειρήματος. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσδώσει στην παραγωγή ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και εμβέλειας.

Το σενάριο της μίνι σειράς βασίζεται στην πένα της βρετανίδας συγγραφέως και σεναριογράφου Hanna Jameson. Η Jameson είναι ευρέως γνωστή για την ικανότητά της στη συγγραφή θρίλερ και μυθιστορημάτων μυστηρίου, στοιχεία που αναμένεται να χαρακτηρίσουν και την τηλεοπτική μεταφορά του έργου της. Η επιλογή της συγκεκριμένης σεναριογράφου προμηνύει μια ιστορία γεμάτη αγωνία και ανατροπές.

Το πλούσιο καστ της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Harmonia» συναντάμε ένα μείγμα καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών ηθοποιών. Η διάσημη Φανί Αρντάν, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης και ο Akylas ηγούνται του καστ, φέρνοντας την εμπειρία και το ταλέντο τους στην οθόνη. Η παρουσία τους αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η Ναταλία Ανδρικοπούλου, στο πλευρό των κεντρικών πρωταγωνιστών θα βρεθούν και άλλοι αξιόλογοι ηθοποιοί. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Νία Άνγκαρ, η Κλόι Λία, ο Όλιβερ Κρις και ο Τεντ Αουτζέρο. Το καστ συμπληρώνουν ο Κράτις Γκρόραν Μπογκντάν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Fargo», καθώς και ο Αμπουμπακάρ Σαλίμ, που έχει ξεχωρίσει από τον ρόλο του στο «House of the Dragon».

Την σκηνοθετική επιμέλεια της μίνι σειράς έχει αναλάβει ο Λευτέρης Χαρίτος, ο οποίος έχει ήδη επιλέξει όλους τους πρωταγωνιστές για τους χαρακτήρες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει και μια έκπληξη με την πιθανή συμμετοχή του Σεμπάστιαν Κοχ, προσθέτοντας ακόμα ένα δυνατό όνομα στο δυναμικό της παραγωγής.

Η πλοκή και η θεματική της «Harmonia»

Η σειρά «Harmonia» θα αποτελείται από έξι επεισόδια, με τη διάρκεια του κάθε επεισοδίου να ανέρχεται στα 55 λεπτά. Η δομή αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σύνθετης πλοκής, διατηρώντας την ένταση και το ενδιαφέρον του θεατή σε κάθε μέρος της ιστορίας. Η αφήγηση συνδυάζει στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ και δράματος, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο της θεματικής βρίσκεται η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι επιπτώσεις της. Η σειρά, που φέρει τον τίτλο «COSTA HARMONIA», περιγράφεται ως μια σειρά τρόμου. Η δράση διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές κέντρο ευεξίας, το οποίο τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο μιας προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πλοκή εξερευνά το ερώτημα τι θα μπορούσε να πάει στραβά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη αποδειχθεί καλύτερη από τους δημιουργούς της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis