Ο Άκης Πετρετζίκης εξηγεί γιατί έκλεισε τα καταστήματα εστίασης

Ο Άκης Πετρετζίκης, ο πρώτος νικητής του Masterchef, αναφέρθηκε πρόσφατα στην απόφασή του να τερματίσει τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης που διατηρούσε. Ο γνωστός σεφ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, παρά τη θετική οικονομική πορεία των επιχειρήσεών του.

Η απόφαση για την εστίαση

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, τα μαγαζιά έκλεισαν ενώ ήταν κερδοφόρα. «Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι τα δύο concept που δημιούργησε, αναπτύχθηκαν σε στιγμές που δεν υπήρχαν αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές πελατών και τα καταστήματα να παρουσιάζουν θετικό πρόσημο.

Ο Άκης Πετρετζίκης τόνισε ότι δεν έκλεισε τις επιχειρήσεις του επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά, αλλά για άλλους λόγους που αφορούσαν την προσωπική του ζωή και τις προτεραιότητές του.

Προτεραιότητα στην οικογένεια

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο ζήτημα αυτό, ο σεφ στάθηκε στις προτεραιότητες που έθεσε με τη δημιουργία της οικογένειάς του. «Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου», εξήγησε.

Παρόλο που του λείπει πάρα πολύ το μαγαζί, παραδέχτηκε ότι έχει συνηθίσει να περνάει τα Σάββατα με τα παιδιά του. Ανέφερε μάλιστα ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά την ύπαρξη ενός μαγαζιού, ακόμα και να χάνει χρήματα, αλλά πλέον δεν το κάνει λόγω της οικογένειας. Προηγουμένως, δούλευε στα μαγαζιά Σάββατα, Κυριακές και καθημερινές βράδια.

Ο φόρτος εργασίας και οι παράλληλες δραστηριότητες

Ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε τον μεγάλο φόρτο εργασίας από τις παράλληλες δραστηριότητές του. Δευτέρα με Παρασκευή είχε να κάνει τον παραγωγό και τον παρουσιαστή. Στις επαγγελματικές του ενασχολήσεις περιλαμβάνονται το site του, το κανάλι στο YouTube, τα social media, τα έτοιμα γεύματα, τα βιβλία και τα περιοδικά.

Όπως δήλωσε, έφτασε να έχει δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Αυτές οι επιχειρήσεις ήταν διαφορετικές μεταξύ τους, δεν διαπραγματεύονταν το ίδιο πράγμα και η καθεμία απαιτούσε έναν διαφορετικό μάνατζερ. Ο ίδιος χαρακτήρισε ως λάθος του το ότι άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα.

Πίστευε ότι ο Άκης στα 27 θα ήταν ο ίδιος στα 42, ακμαιότατος, ικανός να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί χωρίς να σταματάει. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι δεν είχε χρόνο για τα παιδιά του. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αν δεν είχε οικογένεια, δεν θα είχε κλείσει τα μαγαζιά.

Η εμπειρία του MasterChef και η Νέα Υόρκη

Παράλληλα, ο Άκης Πετρετζίκης γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο του «MasterChef». Θυμήθηκε ότι ήταν σίγουρος πως θα νικήσει όταν πήγε στον διαγωνισμό. Εξήγησε ότι η δίψα του ήταν πολύ μεγάλη και ότι δεν άφησε απλώς μια δουλειά στην Αθήνα για να συμμετάσχει.

Αντιθέτως, άφησε μια επαγγελματική προοπτική στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απόφασής του να εγκαταλείψει την πορεία του στο εξωτερικό για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr