«Μπαμπά σ’αγαπώ»: Οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν τις εξελίξεις του β' κύκλου

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου και η μικρή Ζωή Πυλιώτη, οι οποίοι υποδύονται τον Νίκο και τη Σοφία αντίστοιχα στη σειρά του Alpha «Μπαμπά σ’αγαπώ», βρέθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησαν στην Κατερίνα Καινούργιου. Οι δύο ηθοποιοί, ο «μπαμπάς τρέχας» και η κόρη του, αποκάλυψαν τις εξελίξεις που θα δούμε στον β' κύκλο της σειράς, καθώς και τις αλλαγές που θα επηρεάσουν τους ρόλους τους στα επόμενα επεισόδια.

Τα νέα δεδομένα για τον Νίκο

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου αναφέρθηκε αρχικά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στη ζωή του χαρακτήρα του, του Νίκου, στον δεύτερο κύκλο της σειράς. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα για τον ήρωα, ο οποίος προσπαθεί να κατανοήσει πλήρως τις εξελίξεις που έχουν συμβεί γύρω του. Ο Νίκος καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με όσα βίωσε κατά τη διάρκεια του περσινού κύκλου της σειράς.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι, ενώ έχουν βρεθεί κάποιες ισορροπίες στην καθημερινότητα του Νίκου, τόσο στο σπίτι του όσο και στις σχέσεις του με την οικογένειά του, αυτές οι ισορροπίες έρχονται τώρα να διαταραχθούν σημαντικά. Η διατάραξη αυτή προέρχεται κυρίως από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα επαγγελματικά του. Ο Μιχάλης Βαλάσογλου αποκάλυψε επίσης ότι μοιράζεται κοινά στοιχεία με τον ρόλο του Νίκου, όπως την αγάπη για τα παιδιά, τη μεγάλη εκτίμηση στη φιλία και στον έρωτα, καθώς και την αφοσίωση που δείχνει στη δουλειά του.

Οι δυσκολίες και η επιτυχία της σειράς

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου περιέγραψε τα γυρίσματα της σειράς ως μια διαδικασία που είναι ταυτόχρονα πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ωραία. Τόνισε ότι οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είναι πάντα παροδικές και δεν επισκιάζουν το συνολικό ευχάριστο κλίμα. Αυτό που τελικά μένει, όπως είπε, είναι η θετική εμπειρία και το ευχάριστο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την αρχική πίστη του ίδιου και της ομάδας στην επιτυχία της σειράς. Αν και δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι θα υπάρξει δεύτερη σεζόν ή να προβλέψουν την πορεία της, πίστευαν ακράδαντα στο σενάριο που είχαν στα χέρια τους και στην ομάδα που είχε δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή της παραγωγής. Ο Μιχάλης Βαλάσογλου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μέχρι τώρα πορεία της σειράς, λέγοντας χαρακτηριστικά «χτύπα ξύλο, καλά πάμε κι ελπίζω ακόμα καλύτερα».

Η ισορροπία και η σημασία του πατέρα

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Μιχάλης Βαλάσογλου αναφέρθηκε στην επιτυχημένη ισορροπία των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν τη σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ». Όπως δήλωσε, υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα, τον ρεαλισμό αλλά και τη φαντασία. Η ομάδα της σειράς έχει καταφέρει να επιτύχει αυτή την αρμονία στα βασικά αυτά στοιχεία, καθιστώντας το «Μπαμπά σ’αγαπώ» μια ιδιαίτερα ευχάριστη τηλεοπτική παραγωγή.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η σειρά απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, καθώς μπορεί να την παρακολουθήσει ένας συνομήλικος της Ζωής, άνθρωποι της δικής τους ηλικίας, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, ο Μιχάλης Βαλάσογλου τόνισε ότι η σειρά έχει βοηθήσει να βρεθεί στο επίκεντρο ο ρόλος του πατέρα, ένα γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από την πλοκή και τους χαρακτήρες, φωτίζονται ωραίες πλευρές της πατρικής φιγούρας, στοιχεία που συχνά μένουν παραμελημένα στην τηλεοπτική απεικόνιση.

Προσεχείς εξελίξεις στα επερχόμενα επεισόδια

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα «Τρία Μπαμπαδάκια» θα βρεθούν σε μια περιπέτεια όπου θα τρέχουν για να ξεφύγουν από τους Αστυνομικούς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι χαρακτήρες δεν γνωρίζουν καν τον λόγο για τον οποίο τους κυνηγούν. Μια απρόσμενη ανατροπή των γεγονότων θα τους οδηγήσει σε μια αποθήκη, όπου θα βρεθούν κλειδωμένοι και θα κρατούνται αιχμάλωτοι, χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο της κράτησής τους.

Παράλληλα με τις περιπέτειες των «Μπαμπαδάκηδων», η Βιργινία θα κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο και θα κινήσει γη και ουρανό στην προσπάθειά της να εντοπίσει τον Νίκο. Σε αυτή την αναζήτηση, θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση της Ελένης. Την ίδια στιγμή, η Τζένη θα κληθεί να αναμετρηθεί με τις πιο σκοτεινές προσωπικές της ανασφάλειες, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά από προκλήσεις που θα δοκιμάσουν τα όριά της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis