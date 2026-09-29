Νίνο: Πρωτοφανές ξέσπασμα στα social media με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα προχώρησε ο Νίνο μέσω ανάρτησής του στο Instagram, το πρωί της Τρίτης (29-09-2029), εκφράζοντας έντονη αγανάκτηση για τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας και των media. Ο καλλιτέχνης μίλησε για «κλίκες», «ετερόφωτα σκουλήκια» και «σαύρες», τονίζοντας πως υποβαθμίζουν ανθρώπους ενόσω ζουν και τους αποθεώνουν μετά τον θάνατό τους. Αφορμή για αυτή την τοποθέτηση αποτέλεσε η διαχείριση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από τα Μέσα.

Οργή για τα «ετερόφωτα σκουλήκια» του χώρου

Ο Νίνο, εμφανώς αναστατωμένος, περιέγραψε τον χώρο της μουσικής ως γεμάτο από «πονnρά σκουλήκια, ετερόφωτα, που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους». Όπως ανέφερε, αυτοί οι «ετερόφωτοι άνθρωποι» είναι εκείνοι που «ψιθυρίζουν στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών», λέγοντας «λογάκια και κακιούλες» με σκοπό να βγάλουν άλλους καλλιτέχνες «εκτός κάδρου».

Ο τραγουδιστής τόνισε πως αυτά τα «σκουλήκια» φέρονται «απάνθρωπα», απαξιώνουν και υποβαθμίζουν τους ανθρώπους. Ωστόσο, πρόσθεσε πως οι ίδιοι είναι οι πρώτοι που θα αποθεώσουν και θα κάνουν αφιερώματα σε όσους φύγουν από τη ζωή. «Σχεδόν 25 χρόνια το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό», υπογράμμισε ο Νίνο, περιγράφοντας την προσωπική του εμπειρία.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η στάση του χώρου

Ένα από τα βασικά ερεθίσματα για το ξέσπασμα του Νίνο ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος τον πείραξε «πάρα πολύ», τόσο ο τρόπος που έφυγε όσο και το ίδιο το γεγονός. Χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη ως «αυτόφωτο άνθρωπο με ιδέες» και «ροκ σταρ κανονικό», τονίζοντας ότι ήταν «μεγάλη ιστορία».

Ο Νίνο παρατηρεί «πώς του φέρεται ο χώρος» αυτές τις ημέρες, καθώς βρίσκεται και ο ίδιος σε αυτόν. Αντιπαρέβαλε τη στάση του χώρου με αυτή του κοινού, δηλώνοντας πως δεν παρατηρεί πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί «ο κόσμος ξέρει την αλήθεια». Είπε ότι «ο κόσμος τον αγαπούσε» και ότι «ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός». Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μια σταθερή σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, με τον Νίνο να έχει στηρίξει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε πρεμιέρες και εμφανίσεις του στο παρελθόν.

Η προσωπική πορεία και οι αρχές του καλλιτέχνη

Στο βίντεό του, ο Νίνο αναφέρθηκε και στην προσωπική του πορεία στον χώρο της μουσικής. Όπως είπε, γνωρίστηκε με το κοινό το 2002, πριν από 24 χρόνια, και έλαβε «πολλή αγάπη» από αυτό, καθώς ο κόσμος έβλεπε τα «καθαρά του μάτια». Αρχικά, είχε μια «πολύ μεγάλη χαρά» που έμπαινε στον χώρο, όμως στην πορεία κατάλαβε τις πολλές δυσκολίες του, πιστεύοντας ότι παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο ανέμελα.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας: «Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό». Επέμεινε ότι λέει την αλήθεια και την πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «αυτόφωτο». Επίσης, σημείωσε ότι «το 90% δεν είναι αυτόφωτοι» και πως αυτό δεν αφορά μόνο τραγουδιστές, υπογραμμίζοντας την ανεξαρτησία του και το γεγονός ότι δεν ήταν «αναγκασμένος να μη μιλάει».

Οι «σημειωμένοι» και η αλήθεια του κοινού

Ο Νίνο, εμφανώς αποφασισμένος, δήλωσε πως έχει «σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα», προσθέτοντας ότι ο κύκλος του και οι δικοί του άνθρωποι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι και ο κόσμος τους ξέρει με ονοματεπώνυμα, αναφερόμενος σε αυτές τις προσωπικότητες ως «σαύρες» και «ετερόφωτα σκουλήκια».

«Δεν είμαι πιόνι κανενός. Είμαι ο Νίνο Ξυπολιτάς και είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλύψει ποτέ αυτές τις σαύρες», κατέληξε ο τραγουδιστής, τονίζοντας την ακεραιότητα και την ανεξάρτητη στάση του απέναντι στις πρακτικές που περιέγραψε στον χώρο της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit