Η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι: Τα αγγλικά της και το event της Louis Vuitton

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας Ιωάννα Τούνη βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι, έπειτα από επίσημη πρόσκληση του οίκου Louis Vuitton για ένα παγκόσμιο private event. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη γαλλική πρωτεύουσα, ένα χιουμοριστικό βίντεο που αφορούσε τις προσπάθειές της να συνεννοηθεί στα αγγλικά έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με αυτοσαρκασμό, ενώ παράλληλα η επίσκεψή της συνέπεσε με την ανακοίνωση προσωρινού κλεισίματος για την επιχείρηση κρουασάν που διατηρεί στην πόλη.

Τα αγγλικά που έγιναν viral στα social media

Η Ιωάννα Τούνη κατάφερε να μαγνητίσει εκ νέου τα βλέμματα των χρηστών των social media, αυτή τη φορά με αφορμή ένα βίντεο που αναδείκνυε τις προσπάθειές της να συνεννοηθεί στα αγγλικά. Το «τρολάρισμα» ξεκίνησε από τον στενό της φίλο, Στηβ Τούμπα, ο οποίος δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Στηβ Τούμπας κρυφακούει την Ιωάννα Τούνη να προσπαθεί να εξηγήσει στα αγγλικά ένα θέμα σχετικά με ένα τσαλακωμένο ρούχο της. Με χιούμορ, τη σατιρίζει γράφοντας στη λεζάντα «Όταν κρυφακούς στα προφορικά για το Lower» και αναρωτιέται αστειευόμενος αν αυτό που ακούει είναι «greek idiomatism».

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη και η πρόσκληση της Louis Vuitton

Η Ιωάννα Τούνη, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με τον δικό της τρόπο, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί. Δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα χαρακτηριστικό σχόλιο. Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα: «Η ντροπή για τα αγγλικά χάθηκε όταν με κάλεσε η Louis Vuitton σε παγκόσμιο private event της στο Παρίσι! ΑΝΤΙΟ ΖΩΗΗΗΗ».

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε άφθονο γέλιο στους ακόλουθούς της, καθώς η Ιωάννα Τούνη επέδειξε μια πιο αυθόρμητη πλευρά της, μακριά από το συνήθως προσεγμένο περιεχόμενο που μοιράζεται. Τα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις της ήταν γεμάτα χιούμορ, με πολλούς να αποθεώνουν τον αυθορμητισμό της.

Συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση στην πόλη του φωτός

Η επίσκεψη της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι δεν περιορίστηκε μόνο στο event της Louis Vuitton. Η influencer συνδύασε την επαγγελματική της υποχρέωση με την προσωπική διασκέδαση και την εξερεύνηση της γαλλικής πρωτεύουσας. Μαζί με τον γιο της, επισκέφθηκαν πολλά από τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως το παγκοσμίου φήμης Μουσείο του Λούβρου και τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ.

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την εξόρμησή της στο Παρίσι, προσφέροντας μια ματιά στις βόλτες τους. Επιπλέον, είχε ανεβάσει εικόνες από το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, το οποίο, όπως δήλωσε η ίδια, της είχε κλείσει ο οίκος Louis Vuitton.

Προσωρινό «λουκέτο» στην επιχείρηση κρουασάν της Ιωάννας Τούνη

Παράλληλα με την παρουσία της στο Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη διατηρεί και μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη. Πρόκειται για την croissanterie «Fat Rat», την οποία είχε ανοίξει μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την επίσκεψή της. Ωστόσο, ανακοινώθηκε πως το συγκεκριμένο επιχειρηματικό εγχείρημα εκτός Ελλάδας θα παραμείνει προσωρινά κλειστό.

Η ανακοίνωση για το προσωρινό «λουκέτο» έγινε μέσω του λογαριασμού του καταστήματος στο Instagram. Σύμφωνα με αυτήν, η παύση λειτουργίας του Fat Rat γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν «αλλαγές», χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται η ακριβής διάρκεια του κλεισίματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis