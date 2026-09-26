Ο Νίκος Ψαρράς μιλά για την «Τελευταία Έξοδο», τη φιλία και τα τηλεοπτικά του σχέδια

Ο Νίκος Ψαρράς παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή την επιστροφή της θεατρικής παράστασης «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το έργο, βασισμένο στο αριστούργημα του Stephen King, παρουσιάζεται στο Θέατρο Άνεσις και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σημασία της παράστασης, τους ρόλους και τα μηνύματα που περνάει στο κοινό.

Η επιστροφή της «Τελευταίας Εξόδου» στο θέατρο Άνεσις

Η θεατρική μεταφορά της ταινίας-σταθμός «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption) επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία που εστιάζει στην αξιοπρέπεια, τη φιλία και τη λύτρωση, όλα αυτά διαδραματιζόμενα μέσα από τα κάγκελα της φυλακής.

Ο Νίκος Ψαρράς χαρακτήρισε την παράσταση ως ένα έργο που αναδεικνύει τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Τόνισε ότι πρόκειται για μια ιστορία που μιλά για τον άνθρωπο ο οποίος, ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, επιμένει να αναζητά και να βλέπει φως στο σκοτάδι.

Οι βασικοί ρόλοι και η υπόθεση του έργου

Στην παράσταση, ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Άντι, ενός χαρακτήρα που αντιστέκεται στην απανθρωπιά και δεν σταματά ποτέ να ελπίζει. Μαζί του, ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ, έναν κρατούμενο που έχει μάθει να επιβιώνει εντός των τειχών και βρίσκει στον Άντι έναν απρόσμενο καθρέφτη αξιοπρέπειας και δύναμης.

Το καστ συμπληρώνουν ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του σκληρού Διευθυντή των φυλακών και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ως Μπρουκς, ο ηλικιωμένος βιβλιοθηκάριος. Συνολικά, έντεκα ηθοποιοί συνθέτουν επί σκηνής έναν ζωντανό μικρόκοσμο εγκλεισμού, αντίστασης και λύτρωσης.

Σχετικά με την υπόθεση, ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για έναν φόνο που ισχυρίζεται ότι δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, διατηρεί την πίστη του, παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, καλλιεργεί την ελπίδα και εμπνέει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είναι άνθρωπος. Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του, και μαζί χτίζουν, σε έναν κόσμο χωρίς αύριο, μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο, την ελευθερία.

Η επιτυχία της παράστασης και το ανατρεπτικό φινάλε

Ο έμπειρος ηθοποιός, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η παράσταση παίζεται για δεύτερη σεζόν, δήλωσε ότι αρέσει στο σύνολο των ηθοποιών οι παραστάσεις τους να παίζονται για αρκετές σεζόν, κάτι που υποδηλώνει την επιτυχία και την απήχηση του έργου στο κοινό.

Το φινάλε της ιστορίας συγκαταλέγεται στα πιο ανατρεπτικά που έχουν γραφτεί ποτέ. Πρόκειται για μια κορύφωση που περιγράφεται ως βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστικά απρόσμενη, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ελπίδας ακόμα και σε καταστάσεις όπου όλα φαίνονται χαμένα.

Τα τηλεοπτικά σχέδια και η προσωπική ζωή

Πέρα από τις θεατρικές του υποχρεώσεις, ο Νίκος Ψαρράς αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη συμμετοχή του σε δύο τηλεοπτικές σειρές. Η μία είναι «Η Σύγκρουση», η οποία θα προβληθεί στο Mega, και η άλλη είναι «Οι Άλλοι», που θα προβληθεί στον Alpha.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του σε σχέση με τον γιο του. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στις ποδοσφαιρικές επιδόσεις του νεαρού Ψαρρά, δείχνοντας μια πιο προσωπική πτυχή της καθημερινότητάς του.

Με πληροφορίες από: Topontiki