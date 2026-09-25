Νταμιάνο Νταβίντ και Ντοβ Κάμερον: Πολιτικός γάμος στην Τοσκάνη

Ο Νταμιάνο Νταβίντ, frontman των Måneskin, και η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντοβ Κάμερον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση εδώ και τρία χρόνια, επέλεξε έναν πολιτικό γάμο, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης. Η χαρμόσυνη είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα τους, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η τελετή στη Βαλ ντ’ Όρτσια

Ο πολιτικός γάμος του Νταμιάνο Νταβίντ και της Ντοβ Κάμερον έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα δημαρχείο στην γραφική περιοχή της Βαλ ντ’ Όρτσια, στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι έφτασε στην τελετή με ένα vintage convertible αυτοκίνητο, ντυμένο με ασορτί λευκές ενδυμασίες, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό τους για να μοιραστούν τη χαρά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και την ανταλλαγή των όρκων, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου. Οι καλεσμένοι, γεμάτοι ενθουσιασμό, τους έραναν με κομφετί, δημιουργώντας μια πανηγυρική ατμόσφαιρα και επισφραγίζοντας την ευτυχία του ζευγαριού.

Οι ενδυματολογικές επιλογές

Για την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Ντοβ Κάμερον επέλεξε ένα κομψό λευκό κοστούμι του οίκου Valentino, το οποίο συνδύασε με μια εντυπωσιακή κάπα, προσδίδοντας μια αίσθηση φινέτσας και μοντέρνου στυλ στην εμφάνισή της. Η επιλογή του λευκού χρώματος τόνιζε τη λάμψη της νύφης, ενώ η κάπα πρόσθετε μια ιδιαίτερη πινελιά.

Από την πλευρά του, ο Νταμιάνο Νταβίντ επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι Cavalli, το οποίο συνδύαξε με ένα ανοιχτό πουκάμισο και μια μεταξωτή εσάρπα. Η εμφάνισή του ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με αυτή της νύφης, δημιουργώντας ένα αρμονικό και κομψό σύνολο για το ζευγάρι. Οι ασορτί λευκές ενδυμασίες τους υπογράμμισαν την ενότητα και τη χαρά της περίστασης.

Η πορεία της σχέσης και ο αρραβώνας

Η σχέση του Νταμιάνο Νταβίντ και της Ντοβ Κάμερον μετράει πλέον τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι διατήρησε σε μεγάλο βαθμό χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Οι πρώτες φήμες για τον αρραβώνα τους είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πριν από περίπου έναν χρόνο, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους.

Τον περασμένο Ιανουάριο, το ζευγάρι επιβεβαίωσε επίσημα την είδηση του αρραβώνα του μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram. Η Ντοβ Κάμερον είχε ποζάρει φορώντας το μονόπετρό της, επισημοποιώντας έτσι τη δέσμευσή τους και προετοιμάζοντας το έδαφος για τον γάμο που ακολούθησε.

Η ξεχωριστή πρόταση γάμου

Η πρόταση γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «The Tonight Show With Jimmy Fallon», πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, σε ένα ιδιαίτερα προσωπικό και ρομαντικό πλαίσιο. Ο Νταβίντ είχε συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό του δαχτυλιδιού, προσδίδοντας έτσι μια μοναδική και προσωπική πινελιά στο σύμβολο της αγάπης τους.

Ο Νταμιάνο Νταβίντ, κατά τη διάρκεια της πρότασης, είχε εκφράσει με λόγια γεμάτα συναίσθημα την επιθυμία του για μια απλή, καθημερινή ζωή με την αγαπημένη του. «Ξέρω ότι κάποια κορίτσια θέλουν ροδοπέταλα. Ξέρω ότι ίσως περίμενες κάτι μεγάλο. Αλλά η ζωή μας είναι ήδη τόσο μεγάλη και γεμάτη από τόσες δημόσιες κορυφαίες στιγμές, που δεν υπάρχει πια ρομαντισμός σε αυτό για εμάς», της είχε πει.

Συνεχίζοντας, είχε προσθέσει: «Γι’ αυτό ήθελα να το κάνω εδώ, στο σπίτι μας, γιατί θέλω πιάτα, θέλω πλύσιμο ρούχων, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί. Θέλω εσένα με το μεγάλο σου T-shirt. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις το ίδιο. Θα με παντρευτείς;». Τα λόγια αυτά υπογράμμισαν την επιθυμία του για μια αυθεντική και ουσιαστική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επικεντρωμένη στην κοινή καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos