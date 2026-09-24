Ασημίνα Ιγγλέζου: Η ανάβαση στα Ιμαλάια οδήγησε σε ακρωτηριασμό

Η πρώην Survivor Ασημίνα Ιγγλέζου νοσηλεύεται για μεγάλο διάστημα μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά την κάθοδο από την τελευταία της αποστολή στα Ιμαλάια. Η λάτρης της ορειβασίας, η οποία βρέθηκε στο Μακαλού, αναγκάστηκε να παραμείνει σε νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. Η ίδια μίλησε για πρώτη φορά για την περιπέτεια που έζησε, την κατάσταση της υγείας της και τον ακρωτηριασμό της.

Η επικίνδυνη αποστολή στα Ιμαλάια

Η Ασημίνα Ιγγλέζου, γνωστή για την αγάπη της στην ορειβασία, βρέθηκε στα Ιμαλάια για μια απαιτητική αποστολή στο Μακαλού. Κατά τη διάρκεια της καθόδου από την κορυφή, η ορειβατική ομάδα της παρασύρθηκε από μια χιονόστιβάδα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η περιπέτεια αυτή είχε τραγική κατάληξη για μία από τις συνοδοιπόρους της. Μια Ιταλίδα ορειβάτης, παρά την πολυετή εμπειρία της και την ικανότητά της, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του συμβάντος, προσθέτοντας θλίψη στην ήδη δύσκολη κατάσταση.

Σοβαρός τραυματισμός και ακρωτηριασμός

Μετά το περιστατικό και την κάθοδό της από τα Ιμαλάια, η Ασημίνα Ιγγλέζου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη από τον Μάιο. Ο τραυματισμός της ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, επηρεάζοντας σημαντικά το δεξί της χέρι και απαιτώντας εκτεταμένη ιατρική φροντίδα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη μαρτυρία της, υπέστη ακρωτηριασμό τεσσάρων δαχτύλων του δεξιού της χεριού. Αυτό σημαίνει ότι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το αριστερό της χέρι θα είναι πλέον το «καλό» της χέρι, καθώς το δεξί της έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Η μαρτυρία της πρώην Survivor

Μιλώντας στο Ρεπορτάζ Τώρα, η Ασημίνα Ιγγλέζου περιέγραψε με ειλικρίνεια την κατάστασή της και τις συνθήκες νοσηλείας της. «Βρίσκομαι σε ένα χώρο νοσοκομείου και όσο μπορείς να καταλάβεις να έχεις μια αίσθηση που εύχομαι να μην έχεις, βασικά. Να μην έχει περάσει άνθρωπος ούτε στον εχθρό μου από νοσοκομείο. Δεν βοηθάει το περιβάλλον», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

Παρόλα αυτά, εξέφρασε την ελπίδα της για το μέλλον και την ανάκτηση της καθημερινότητάς της. «Προσπαθώ. Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου», συμπλήρωσε, δίνοντας έμφαση στην πρόκληση που έχει μπροστά της.

Μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από τη δυσκολία

Παρά τη δύσκολη περίοδο αποκατάστασης και τον σοβαρό τραυματισμό, η Ασημίνα Ιγγλέζου διατηρεί την αισιοδοξία της και δηλώνει ότι δεν το βάζει κάτω. Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα ζωής: «Απλά θα πω ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω».

Τόνισε επίσης τη δύναμη που μπορεί να ανακαλύψει κανείς μέσα από τις δυσκολίες. «Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε», ανέφερε. Η ίδια έχει δει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας της, η οποία ξεκίνησε από τον Μάιο, και αυτή η εμπειρία την έχει κάνει να αναθεωρήσει πολλά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr