Στάθης Μαντζώρος: Βελτίωση στην υγεία του 13 μήνες μετά το εγκεφαλικό – Έκκληση για μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, δεκατρείς μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, παρουσιάζει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο συνάδελφός του, Μιχάλης Αεράκης, ο ηθοποιός έχει αρχίσει να ανακτά την επαφή με το περιβάλλον. Παρά τη βελτίωση, ο Στάθης Μαντζώρος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.

Σημάδια ανάκαμψης και επαφή με το περιβάλλον

Ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Στάθη Μαντζώρο από την αρχή της περιπέτειας της υγείας του, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα νεότερα. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τη σύζυγο του ηθοποιού ότι τα νέα είναι ευχάριστα. Ο Στάθης Μαντζώρος έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες, αναγνωρίζει πλέον πρόσωπα και κινεί τα χέρια του, εκφράζοντας συναισθήματα.

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν έχει καταφέρει ακόμα να μιλήσει. Η ικανότητά του να αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα και να εκδηλώνει κίνηση στα χέρια του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ανάρρωσής του, μετά την μακρά περίοδο νοσηλείας.

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μιχάλης Αεράκης απηύθυνε έκκληση για οικονομική ενίσχυση, τονίζοντας την ανάγκη για το επόμενο στάδιο της φροντίδας του Στάθη Μαντζώρου. Εξήγησε ότι απαιτούνται χρήματα για τη μεταφορά του ηθοποιού σε ένα κέντρο αποκατάστασης.

Ο Μιχάλης Αεράκης ευχαρίστησε τον Γιώργο Λιάγκα για τις ευαισθησίες του σε τέτοια θέματα και ζήτησε, εκφράζοντας και την οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου, την οικονομική στήριξη από όποιον φίλο μπορεί να βοηθήσει. Η μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του.

Η συναισθηματική φόρτιση στις επισκέψεις

Ο Μιχάλης Αεράκης περιέγραψε επίσης τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε κατά τις επισκέψεις του στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, πριν από τέσσερις μήνες ο Στάθης Μαντζώρος δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Ο ίδιος δυσκολευόταν να μπει στο δωμάτιό του και να τον αντικρίσει σε αυτή την κατάσταση.

«Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω στο δωμάτιο μέσα. Δεν ήθελα να τον δω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Αεράκης. Την περασμένη φορά όμως αποφάσισε να μπει, αν και ο Στάθης Μαντζώρος δεν τον κατάλαβε, γεγονός που τον στενοχώρησε ιδιαίτερα.

Ευχές για επιστροφή και το «αύριο»

Ο Μιχάλης Αεράκης εξέφρασε την ευχή του να δει τον συνάδελφό του να ανακτά πλήρως τις δυνάμεις του. Είπε ότι προσεύχεται κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του και να επιστρέψει κάποια στιγμή στο θέατρο ή στην τηλεόραση, που αποτελούν την αγάπη του.

Επιπλέον, ευχήθηκε ο Στάθης Μαντζώρος να έρθει ξανά σε επαφή με την οικογένειά του, την οποία λατρεύει. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να του πει, ο Μιχάλης Αεράκης απάντησε με μια φράση που αφορά το μέλλον τους: «Να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξεγράφει που λέμε».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr