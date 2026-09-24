Η αποκλειστική συνέντευξη του Μπραντ Πιτ στην ΕΡΤ1 μεταδίδεται αύριο

Μία αποκλειστική συνέντευξη με τον διάσημο ηθοποιό Μπραντ Πιτ εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του κινηματογραφικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζχάρδος. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας, «Στην καρδιά του κτήνους», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Άγιερ. Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τμήματα της συνέντευξης αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, σε δύο από τις ψυχαγωγικές της εκπομπές, ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά.

Η αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤ1

Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζχάρδος κατάφερε να αποσπάσει μία αποκλειστική συνέντευξη από τον Μπραντ Πιτ, η οποία θα προβληθεί σε δόσεις από την ΕΡΤ1. Το πλήρες περιεχόμενο της συνέντευξης θα μεταδοθεί αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, από το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Στούντιο 4», προσφέροντας στους τηλεθεατές μία ολοκληρωμένη εικόνα από τη συζήτηση με τον διάσημο ηθοποιό.

Η εκπομπή «Στούντιο 4», που παρουσιάζουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, θα προβάλει τη συνέντευξη στις 15:00 το μεσημέρι. Νωρίτερα, ένα πρώτο απόσπασμα από τη συνομιλία του δημοσιογράφου με τον Αμερικανό σταρ θα μεταδοθεί και από την πρωινή εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», η οποία ξεκινά στις 06:45 και παρουσιάζεται από τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της μετάδοσης, η συνέντευξη θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στην ιστοσελίδα ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σε όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν ζωντανά.

Η νέα ταινία «Στην καρδιά του κτήνους»

Η αποκλειστική συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την προβολή της νέας κινηματογραφικής δουλειάς του Μπραντ Πιτ, με τίτλο «Στην καρδιά του κτήνους». Η ταινία, γνωστή διεθνώς και ως «Heart of the Beast», φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Άγιερ, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και άλλες επιτυχημένες παραγωγές στο παρελθόν. Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Στη συγκεκριμένη παραγωγή, ο Μπραντ Πιτ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζέιμς Μπέλμοντ. Ο χαρακτήρας του είναι ένας πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα, βρίσκεται απομονωμένος στην άγρια και αφιλόξενη φύση της Αλάσκας. Στην περιπέτεια της επιβίωσης δεν είναι μόνος, καθώς τον συνοδεύει ο πιστός του σκύλος, ο Όντιν. Η ιστορία επικεντρώνεται στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν στις αντίξοες συνθήκες, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει και την αλληλεξάρτηση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Επιπλέον, η ταινία εξερευνά βαθύτερα θέματα όπως τα τραύματα του πολέμου και τη σημασία της συντροφικότητας και της αφοσίωσης σε δύσκολες στιγμές, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο μήνυμα στο κοινό.

Η παρουσίαση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Η ταινία «Στην καρδιά του κτήνους» έκανε την επίσημη παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα διεθνώς. Η προβολή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επιλογής του φεστιβάλ, αν και εκτός του διαγωνιστικού προγράμματος, γεγονός που της προσέδωσε κύρος και αναγνώριση.

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στη διοργάνωση του Σαν Σεμπαστιάν σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που ο διάσημος ηθοποιός επισκέπτεται το συγκεκριμένο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η συμμετοχή του με τη νέα του ταινία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, καθώς κάθε εμφάνισή του αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον χώρο του κινηματογράφου.

Προηγούμενη επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στο Φεστιβάλ

Η προηγούμενη επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2009. Τότε, ο ηθοποιός είχε βρεθεί στην ισπανική πόλη για να παρουσιάσει μία άλλη σημαντική ταινία της καριέρας του, η οποία είχε επίσης προκαλέσει αίσθηση.

Συγκεκριμένα, το 2009, ο Μπραντ Πιτ είχε παρευρεθεί στο φεστιβάλ για την παρουσίαση της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη». Η συγκεκριμένη παραγωγή ήταν σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Κουέντιν Ταραντίνο, ενός σκηνοθέτη με τον οποίο ο Πιτ έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, δημιουργώντας έργα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου. Η παρουσία του ηθοποιού στο φεστιβάλ για την προώθηση αυτής της ταινίας είχε αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία της διοργάνωσης εκείνης της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki