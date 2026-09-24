Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με την παράταση της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς, ειδικότερα για τη Γραμμή 1 του Μετρό, τον ΗΣΑΠ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ρυθμίσεις αυτές λαμβάνονται με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει η Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Στόχος των τροποποιήσεων είναι η διευκόλυνση του επιβατικού κοινού που αναμένεται να παρακολουθήσει το μουσικό αυτό γεγονός. Εκτός από την επέκταση του ωραρίου για τον ΗΣΑΠ, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στις μετακινήσεις.

Διευρυμένο ωράριο για τη Γραμμή 1 του Μετρό

Ειδικότερα, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι το ωράριο λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό, γνωστής και ως ΗΣΑΠ, θα παραταθεί σημαντικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αυτή θα επιτρέψει την εκτέλεση δρομολογίων έως και τις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών που θα παρευρεθούν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησε ότι ένα από τα τελευταία δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν θα είναι αυτό από τον Πειραιά προς την Κηφισιά, με ώρα αναχώρησης τη 01:15.

24Ωρη λειτουργία σε Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και Τραμ

Πέρα από την παράταση του ΗΣΑΠ, η ΣΤΑΣΥ υπενθύμισε πως το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 θα ισχύει η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται για την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίστοιχα, και το Τραμ θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση το ίδιο Σάββατο, προσφέροντας επιπλέον επιλογές μετακίνησης. Οι θεατές της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γραμμές για την πρόσβασή τους στον χώρο της εκδήλωσης και την ασφαλή επιστροφή τους στις οικίες τους, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή λειτουργία τους.

Σκοπός η διευκόλυνση των μετακινήσεων

Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), καθώς και η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ, έχουν ως βασικό στόχο την αποτελεσματική διευκόλυνση του επιβατικού κοινού. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θεσπίστηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετακίνηση όσων επιλέξουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ανακοινώσεις της ΣΤΑΣΥ τονίζουν τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των θεατών μετά την ολοκλήρωση της μουσικής εκδήλωσης. Η δυνατότητα μετεπιβίβασης από τον ΗΣΑΠ στις 24ωρες γραμμές του Μετρό και του Τραμ παρέχει στους επιβάτες σημαντική ευελιξία και ασφάλεια στις νυχτερινές τους μετακινήσεις.

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ

Οι αλλαγές που αφορούν τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοινώθηκαν επίσημα από τη ΣΤΑΣΥ. Η εταιρεία διαχείρισης των μέσων σταθερής τροχιάς προχώρησε σε αυτές τις ειδικές ρυθμίσεις για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό θεατών που αναμένεται να συγκεντρωθεί στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βίσση.

Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ, σε συνδυασμό με την 24ωρη λειτουργία των άλλων γραμμών, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποστήριξη της μετακίνησης των πολιτών. Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις ανακοινώσεις και να προγραμματίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους για την ημέρα της συναυλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis