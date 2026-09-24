Ο Macklemore ανακοίνωσε την περιοδεία «Free Palestine Tour»

Ο ράπερ Macklemore προχώρησε στην ανακοίνωση της περιοδείας του με τίτλο «Free Palestine Tour», μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της φερόμενης απομάκρυνσής του από την περιοδεία του Εντ Σίραν, γεγονός που συνδέεται με τη δημόσια έκφραση συμπαράστασής του προς τους Παλαιστίνιους. Ο Macklemore έχει προγραμματίσει τρεις συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του να χρησιμοποιήσει τη μουσική του πλατφόρμα για να αναδείξει το ζήτημα.

Η ανακοίνωση της «Free Palestine Tour»

Ο Macklemore ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της περιοδείας του, η οποία φέρει τον τίτλο «Free Palestine Tour». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα, έχουν ήδη προγραμματιστεί τρεις συναυλίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πρώτη στάση της περιοδείας έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο.

Στη συνέχεια, ο ράπερ θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα εμφανιστεί στις 29 Οκτωβρίου, ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Λονδίνο στις 30 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media του καλλιτέχνη, όπου και εξέφρασε τις σκέψεις του σχετικά με την παγκόσμια αφύπνιση απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση.

Αιχμές προς τον Εντ Σίραν και η θέση των καλλιτεχνών

Στη λεζάντα της ανάρτησης με την οποία ανακοίνωσε την περιοδεία, ο Macklemore υποστήριξε ότι ο κόσμος «αφυπνίζεται απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση». Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό συνιστά μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου η ευαισθητοποίηση ήταν μικρότερη.

Παράλληλα, ο ράπερ φαίνεται να άφησε αιχμές για τον άλλοτε φίλο του, Εντ Σίραν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα».

Ο Macklemore τόνισε την ανάγκη οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή τους για κάτι περισσότερο από την απλή ψυχαγωγία. Κάλεσε τους συναδέλφους του να αντιδρούν «όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας του λόγου.

Η κριτική στον Εντ Σίραν και οι ισχυρισμοί για φίμωση

Ο Εντ Σίραν δέχεται επικρίσεις μετά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του. Παρόλα αυτά, αρκετοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει και να τον είχε υπερασπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλική τους σχέση και την αρχή της αλληλεγγύης.

Ο Macklemore από την πλευρά του υποστηρίζει ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από δισεκατομμυριούχους για να περιοριστεί ο δημόσιος λόγος. Χαρακτήρισε αυτή την προσπάθεια ως επικίνδυνη και κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν, προκειμένου να μην επιτραπεί η φίμωση των φωνών.

Συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες και η πραγματοποίηση της περιοδείας

Μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Εντ Σίραν, όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Macklemore έχει επικοινωνήσει με άλλους καλλιτέχνες. Αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τη σκηνή τους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ο ράπερ δήλωσε ότι, αν και απομένουν αρκετές λεπτομέρειες να διευθετηθούν σχετικά με την οργάνωση της περιοδείας, η «Free Palestine Tour» θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει με τα σχέδιά του, παρά τις όποιες δυσκολίες ή αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki