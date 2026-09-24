Η Μαρία Καλλιμάνη μιλά για τη «Λολίτα στην Τεχεράνη» και τις νέες της δουλειές

Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη μίλησε πρόσφατα στο topontiki.gr, με αφορμή την παράσταση «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», στην οποία πρωταγωνιστεί. Το διεθνές εκδοτικό φαινόμενο της Αζάρ Ναφίσι μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, ενώ η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της δραστηριότητες που έρχονται σύντομα.

Η θεατρική μεταφορά του «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη»

Το εμβληματικό βιβλίο της Αζάρ Ναφίσι, «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», το οποίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων δεκαετιών, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή. Η παράσταση φιλοξενείται στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, προσφέροντας μια νέα οπτική στο διεθνές αυτό φαινόμενο.

Τη διασκευή του έργου για το θέατρο υπογράφει η Ηρώ Μπέζου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Μαρία Ξανθοπουλίδου. Ένας θίασος οκτώ σπουδαίων ηθοποιών ζωντανεύει την ιστορία, με τη Μαρία Καλλιμάνη να ερμηνεύει τον κεντρικό ρόλο. Στο πλευρό της βρίσκονται οι Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου και Μαρία Πετεβή.

Η συγκλονιστική επικαιρότητα του έργου

Το κείμενο της παράστασης αποκτά μια συγκλονιστική επικαιρότητα, καθώς τα δικαιώματα των γυναικών, η ελευθερία της έκφρασης και η αξία της δημοκρατίας δοκιμάζονται ξανά σε πολλές γωνιές του κόσμου. Η παράσταση βασίζεται στην αληθινή ιστορία της συγγραφέως Αζάρ Ναφίσι και αφηγείται πώς μια ομάδα γυναικών βρίσκει καταφύγιο και ελευθερία μέσα από τη λογοτεχνία.

Σε ένα αυταρχικό καθεστώς που επιχειρεί να ελέγξει το σώμα, τη φωνή και τη σκέψη τους, η λογοτεχνία γίνεται ένας χώρος αντίστασης. Μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον ενός σπιτιού, η ανάγνωση μετατρέπεται σε πράξη διεκδίκησης και η τέχνη σε μέσο επιβίωσης. Αυτό συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ισχυρής προσωπικής ταυτότητας και θεμελιώνει το ανθρώπινο ένστικτο της ενσυναίσθησης.

Η ιστορία της αντίστασης μέσα από τη λογοτεχνία

Η πλοκή της παράστασης μας μεταφέρει στην Τεχεράνη της ισλαμικής επανάστασης. Εκεί, μια καθηγήτρια λογοτεχνίας συγκεντρώνει μυστικά στο σπίτι της επτά πρώην φοιτήτριές της. Κάθε εβδομάδα, διαβάζουν μαζί κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αναζητώντας μέσα από τις σελίδες των βιβλίων τη δική τους φωνή.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι γυναίκες επιχειρούν να μιλήσουν χωρίς φόβο και να αναγνωρίσουν ποιες πραγματικά είναι. Το έργο «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» στέλνει ένα μήνυμα για κάθε κοινωνία που προσπαθεί να επιβάλει τη σιωπή, για κάθε γυναίκα που αγωνίζεται να ορίσει η ίδια τη ζωή και την ταυτότητά της, καθώς και για κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται το δικαίωμα να σκέφτεται, να διαφωνεί και να φαντάζεται έναν διαφορετικό κόσμο.

Η εμπειρία της Μαρίας Καλλιμάνη και οι νέες της δουλειές

Η Μαρία Καλλιμάνη, η οποία υποδύεται τον κεντρικό ρόλο της Αζάρ Ναφίσι, τόνισε ότι για τις ανάγκες της παράστασης διάβασε αρκετά σπουδαία μυθιστορήματα που αναφέρονται στο έργο. Αυτό αποτέλεσε ένα επιπλέον κέρδος για την ίδια. Η ηθοποιός ανέφερε πως κάθε φορά, σε κάθε παράσταση, της ανοίγεται ένας νέος θαυμαστός κόσμος, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια σημαντικής καριέρας.

Πέρα από τη θεατρική της παρουσία, η Μαρία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στις κινηματογραφικές της δραστηριότητες. Συμμετέχει σε αρκετές ταινίες που θα προβληθούν σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τέλος, μίλησε και για τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς του Alpha, στην οποία επίσης συμμετέχει, σηματοδοτώντας μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική περίοδο για την ίδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki