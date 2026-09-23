Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, συναντήθηκε με τη Φανή Πλατσατούρα για την εκπομπή «Στούντιο 4». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις και συμβουλές που έλαβε από τον πατέρα της. Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά την έντονη διαφωνία της σχετικά με την πρόσφατη απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι προς τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια βλακεία».

Αναμνήσεις και συμβουλές από τον Μίκη Θεοδωράκη

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε στα τραγούδια του πατέρα της, τονίζοντας πως τα γνώριζαν και τα τραγουδούσαν όλα στην οικογένεια. Όπως εξήγησε, ο Μίκης Θεοδωράκης τα «γεννούσε» δίπλα τους, κάτι που την κάνει να νιώθει ότι είναι και δικά της τραγούδια.

Η κόρη του συνθέτη εξέφρασε την περηφάνια της για το επίθετό της, δηλώνοντας πως ποτέ δεν ένιωσε πίεση. Αντιθέτως, ήταν πάντα πολύ περήφανη που βρισκόταν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ σπουδαίο άνθρωπο», θεωρώντας αυτή την εμπειρία ως το καλύτερο πράγμα στη ζωή της. Από τις συμβουλές του πατέρα της, έχει κρατήσει την παρότρυνση να έχει πάντα τη δύναμη να πηγαίνει μπροστά και να μη σταματάει. Ο Μίκης Θεοδωράκης της έλεγε χαρακτηριστικά «πάντα θα ανεβαίνεις, πάντα μπροστά».

Η απουσία του πατέρα της και η σχέση της με το έργο του

Στη συνέχεια της κουβέντας της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη εξομολογήθηκε τα συναισθήματά της για την απώλεια του πατέρα της. Δήλωσε πως δεν στενοχωριέται που πέθανε, παρόλο που της λείπει πολύ. Τόνισε ότι δεν νιώθει αυτό τον πόνο και πάντα τον αισθάνεται κοντά της. Συχνά, όπως είπε, του λέει «σε ευχαριστώ, μπαμπά, σε ευχαριστώ, μπαμπά», πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να υπάρχουν, ακόμα κι αν δεν είναι πια φυσικά παρόντες. «Είναι εκεί πάνω, πάνω στα σύννεφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα όνειρο που είδε με τον πατέρα της, το οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ. Περιέγραψε την εμπειρία ως να ήταν μαζί του κάπου και να έκαναν κάτι, εξηγώντας πως τα όνειρα έχουν τη δική τους ξεχωριστή φύση.

Η διαφωνία για την απαγόρευση των τραγουδιών του Χατζιδάκι

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόσφατη απαγόρευση στη διοργανώτρια εταιρεία να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς Χατζιδάκι, η Μαργαργίτα Θεοδωράκη απάντησε με σαφήνεια. Χαρακτήρισε την επιλογή του γιου του Χατζιδάκι ως «τεράστια βλακεία», εξηγώντας ότι με αυτό τον τρόπο «ο κόσμος ξεχνάει τον Χατζιδάκι».

Συμπλήρωσε πως η δική της γενιά και λίγο παρακάτω, ναι, τον θυμούνται, αλλά οι νέοι που γεννήθηκαν μετά το 2000 δεν γνωρίζουν πια ποιος είναι ο Χατζιδάκις. Επεσήμανε επίσης ότι οι νεότερες γενιές δεν γνωρίζουν ούτε τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, ή τον Σαββόπουλο, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένας άλλος κόσμος» και «η κοινωνία προχωράει». Ωστόσο, αναρωτήθηκε αν δεν είναι κρίμα για τον Μάνο Χατζιδάκι να υπάρχει αυτή η απαγόρευση, θυμίζοντας πως ο πατέρας της έλεγε πάντα «απαγορεύεται το απαγορεύεται».

Η σχέση με τον Γιώργο Χατζιδάκι και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων

Σχετικά με τον Γιώργο Χατζιδάκι, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη δήλωσε ότι δεν έχει καμία επαφή μαζί του, ούτε τον γνωρίζει, ούτε θέλει να τον γνωρίσει. Εξέφρασε την άποψη ότι είναι ένας μεγάλος άνθρωπος και πρέπει να αποφασίσει και να καταλάβει το κακό που κάνει στον Μάνο Χατζιδάκι με αυτή την απαγόρευση.

Υποστήριξε με έμφαση ότι τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι δεν ανήκουν στον ίδιο, αλλά «ανήκουν στο κοινό, ανήκουν σε όλη τη γη». Κατέληξε λέγοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την ερμηνεία τους και πως πρέπει να περάσουν εβδομήντα χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού για να επιτραπούν επιτέλους ελεύθερα.

Με πληροφορίες από: News.gr