Ο Κιτ Χάρινγκτον δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στον κόσμο του Game of Thrones

Ο Κιτ Χάρινγκτον, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον εμβληματικό ρόλο του Τζον Σνόου στην παγκοσμίως επιτυχημένη σειρά «Game of Thrones», δήλωσε πρόσφατα ότι είναι θετικός στο ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει σε ένα spin-off της. Η δήλωσή του αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης, καθώς στο παρελθόν είχε επιβεβαιώσει ότι ένα τέτοιο πρότζεκτ δεν είχε τεθεί ως ενδεχόμενο. Ο Χάρινγκτον αναφέρθηκε ξανά στην ιδέα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Happy Sad Confused», εκφράζοντας την ετοιμότητά του να επανέλθει στον διάσημο χαρακτήρα.

Η αρχική αναβολή του spin-off

Οι τωρινές δηλώσεις του Κιτ Χάρινγκτον έρχονται δύο χρόνια μετά την αποκάλυψή του ότι ένα προγραμματισμένο spin-off για τον Τζον Σνόου είχε μπει «οριστικά στο ράφι». Τότε, η ομάδα πίσω από το πρότζεκτ δεν μπορούσε να συμφωνήσει για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει η ιστορία. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε αναφερθεί σε αυτή την κατάσταση σε συνέντευξή του το 2024, εξηγώντας τους λόγους της αναβολής.

Συγκεκριμένα, το 2024, ο Χάρινγκτον είχε δηλώσει: «Αυτή τη στιγμή έχει βγει από το τραπέζι, επειδή όλοι μαζί δεν μπορέσαμε να βρούμε τη σωστή ιστορία, μία ιστορία που να μας ενθουσιάζει αρκετά. Έτσι, αποφασίσαμε προς το παρόν να αφήσουμε κάτω τα εργαλεία». Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί λόγω της αδυναμίας να βρεθεί ένα συναρπαστικό αφηγηματικό πλαίσιο που θα ικανοποιούσε όλους τους συντελεστές.

Ο «παράξενος διχασμός προσωπικότητας»

Ο Κιτ Χάρινγκτον εξομολογήθηκε στο podcast ότι, όσο η σειρά «Game of Thrones» αποκτούσε μεγαλύτερη δημοφιλία, οι θαυμαστές συχνά τον αποκαλούσαν με το όνομα του χαρακτήρα του, Τζον Σνόου, αντί για το δικό του. Αυτή η συνεχής ταύτιση με τον ρόλο του προκάλεσε, όπως ανέφερε, «έναν παράξενο διχασμό προσωπικότητας». Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε σε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την καριέρα του.

Έκτοτε, ο ηθοποιός αποφάσισε να αναλάβει νέους ρόλους που δεν σχετίζονταν με τον χαρακτήρα του Τζον Σνόου. «Νομίζω ότι χρειαζόμουν να κάνω και κάποια άλλα πράγματα εκτός από αυτό, και έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχω κάνει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Κάποια έγιναν περισσότερο γνωστά από άλλα. Αλλά έχω κάνει πλέον αρκετά ώστε να μη νιώθω ότι με καθορίζει μόνο αυτός ο χαρακτήρας», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας την ανάγκη του να αποστασιοποιηθεί από τον ρόλο που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό.

Η νέα οπτική και η επιστροφή στην ιδέα

Τώρα που έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της σειράς και την αρχική αναβολή του spin-off, ο Κιτ Χάρινγκτον δηλώνει ότι πιστεύει πως «υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο κάτι θα μπορούσε να λειτουργήσει». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια νέα προσέγγιση και προθυμία να επανεξετάσει την πιθανότητα να ενσαρκώσει ξανά τον Τζον Σνόου. Η αλλαγή αυτή στην οπτική του έρχεται σε συνέχεια της προσωπικής του πορείας και των επαγγελματικών του επιλογών.

Ο ηθοποιός θεωρεί πλέον σωστή την απόφαση που είχε λάβει να πάρει αποστάσεις από τον διάσημο χαρακτήρα. Μετά από αυτή την περίοδο απομάκρυνσης και εξερεύνησης άλλων ρόλων, αισθάνεται πιο έτοιμος και άνετος να επιστρέψει στον κόσμο του Τζον Σνόου. Η εμπειρία των τελευταίων ετών φαίνεται να έχει διαμορφώσει μια πιο ώριμη και ισορροπημένη σχέση με τον ρόλο που τον καθιέρωσε.

Άνεση με τον χαρακτήρα και τον κόσμο του Γουέστερος

Ο Κιτ Χάρινγκτον εξέφρασε με σαφήνεια την τρέχουσα κατάσταση των συναισθημάτων του σχετικά με τον ρόλο του Τζον Σνόου. «Τώρα έχω φύγει, έχω κάνει όλα αυτά τα άλλα πράγματα και νιώθω ξανά πιο άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα και με αυτόν τον κόσμο, αλλά και με τη θέση που έχουν στη ζωή μου», δήλωσε. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσωπική του εξέλιξη και την ικανότητά του να διαχωρίσει την επαγγελματική του ταυτότητα από τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η νέα του αυτή στάση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για ένα πιθανό spin-off που θα επικεντρώνεται στον Τζον Σνόου, δίνοντας ελπίδα στους θαυμαστές της σειράς. Η προθυμία του να επιστρέψει στον κόσμο του Game of Thrones, έχοντας πλέον ξεπεράσει τον αρχικό «διχασμό προσωπικότητας», δείχνει ότι ο ηθοποιός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την πρόκληση με νέα οπτική και ανανεωμένη διάθεση.

Με πληροφορίες από: Reader