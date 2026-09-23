Το SMS του Γιώργου Μαζωνάκη στη γιατρό Ιωάννα Γάκα και το ερώτημα για το κόστος της θεραπείας

Ένα γραπτό μήνυμα (SMS) απέστειλε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης προς την Ιωάννα Γάκα την Τρίτη, λίγο πριν μεταβεί σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, καθώς ο καλλιτέχνης επρόκειτο να υποβληθεί στην πρώτη από τις θεραπείες που είχε συμφωνήσει να κάνει. Το περιεχόμενο του μηνύματος αφορούσε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος των προγραμματισμένων ιατρικών πράξεων.

Το μήνυμα προς τη γιατρό και το ερώτημα για το κόστος

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε γραπτώς με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα την Τρίτη. Το μήνυμα στάλθηκε λίγο πριν ο τραγουδιστής μεταβεί στο ιατρείο που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου, προκειμένου να ξεκινήσει την πρώτη από τις συμφωνημένες θεραπευτικές αγωγές. Ο καλλιτέχνης ζητούσε διευκρινίσεις για τις διαδικασίες στις οποίες επρόκειτο να υποβληθεί.

Το βασικό ερώτημα που έθεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ιωάννα Γάκα μέσω του γραπτού μηνύματος ήταν: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;». Αυτή η επικοινωνία έλαβε χώρα μία ημέρα πριν από την απώλεια της ζωής του τραγουδιστή, υπογραμμίζοντας την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό σκέλος των ιατρικών υπηρεσιών.

Η συνάντηση στο Ψυχικό και οι συζητήσεις για ανανέωση

Το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει μία συνάντηση σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ένας γνωστός επιχειρηματίας, η συνεργάτιδά του, καθώς και ένας υπνοθεραπευτής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προσωπικά θέματα και μελλοντικά σχέδια του καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία του να ανανεωθεί. Μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ακόμα και στο εξωτερικό για να επιτύχει αυτόν τον σκοπό. Ο βασικός του στόχος ήταν να προετοιμαστεί κατάλληλα ενόψει της επετειακής συναυλίας που σχεδίαζε, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας του στον χώρο του τραγουδιού.

Η σύσταση του ιατρείου στο Κολωνάκι και προηγούμενες επισκέψεις

Το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου επρόκειτο να μεταβεί ο τραγουδιστής, του υποδείχθηκε από τον επιχειρηματία, τη συνεργάτιδά του και τον υπνοθεραπευτή. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρεται να γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα, γεγονός που οδήγησε στην πρόταση του συγκεκριμένου χώρου για τις θεραπείες. Η επιλογή αυτή έγινε στο πλαίσιο της αναζήτησης του καλλιτέχνη για ανανέωση και ευεξία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν άγνωστος στο συγκεκριμένο ιατρείο. Είχε βρεθεί ξανά εκεί το 2021, οπότε και είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία. Αυτό δείχνει μια προηγούμενη επαφή και εξοικείωση του καλλιτέχνη με τις υπηρεσίες και τον χώρο του ιατρείου, πριν από τις πρόσφατες προγραμματισμένες θεραπείες.

Οι προγραμματισμένες θεραπείες και το κόστος τους

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να υποβληθεί σε συγκεκριμένες θεραπείες. Ειδικότερα, είχε προγραμματιστεί να κάνει δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης, οι οποίες αποτελούσαν μέρος του συνολικού σχεδίου ανανέωσης που επιθυμούσε. Οι θεραπείες αυτές είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Πέραν των θεραπειών πλασμαφαίρεσης, είχε προγραμματιστεί και μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή. Αυτή η συνεδρία είχε οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης. Το κόστος της συγκεκριμένης συνεδρίας με τον υπνοθεραπευτή θα ανερχόταν στα 200 ευρώ, συμπληρώνοντας το σύνολο των προγραμματισμένων ραντεβού και υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki