Η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η επιθυμία του να φύγει για τη Βρετανία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Παράλληλα, παραμένουν προφυλακισμένοι οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση, με την συμπεριφορά τους στις φυλακές να παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία.

Η επιθυμία για φυγή στη Βρετανία

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Μαρίνας Μεμουσάι στο Live News, είχε μιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Κυριακή, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο τραγουδιστής της εξέφρασε την επιθυμία του να ταξιδέψει στην Αγγλία. Όπως της είπε, ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητά του και να βρει την ηρεμία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να δήλωσε ότι ήθελε να έρθει στην Αγγλία μετά από μια συναυλία. Η κυρία Μεμουσάι περιέγραψε την κατάστασή του λέγοντας: «Δεν τον είδα πάρα πολύ καλά. Μου ζήτησε να έρθει στην Αγγλία. Ήθελε, λέει, να ξεφύγει, ήθελε, λέει, να ηρεμήσει. Είπε ότι ήθελε να έρθει μετά τη συναυλία. Νομίζω ότι κάτι τον έπνιγε, από κάτι ήθελε να ξεφύγει».

Νέα ερωτήματα για τις τελευταίες ημέρες

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο παζλ των τελευταίων ημερών του τραγουδιστή. Ταυτόχρονα, επαναφέρει τα ερωτήματα σχετικά με το τι μεσολάβησε από την έκφραση αυτής της επιθυμίας μέχρι την επίσκεψή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η συμπεριφορά των προφυλακισμένων γιατρών

Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι περιγραφές του αναδεικνύουν διαφορετικές εικόνες για τον καθένα.

Η εικόνα του άνδρα γιατρού

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα, ο άνδρας γιατρός παρουσιάζει κόσμια συμπεριφορά. Είναι πολύ ευγενικός με τους φύλακες και καθόλου απαιτητικός. Τρώει κανονικά το φαγητό του, διαβάζει τα βιβλία του και βλέπει πολύ τηλεόραση. Ο κ. Μπαλάσκας εκτίμησε ότι «δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσως επειδή πιστεύει ότι σύντομα θα βγει».

Η αλλαγή στη γυναίκα γιατρό

Διαφορετική ήταν η εικόνα της γυναίκας γιατρού τις πρώτες ημέρες της κράτησής της. Ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε πως αρχικά είχε μια ιδιαίτερη συμπεριφορά, με «πόλεμο», «φωνές και βρισιές» και «απαιτήσεις» προς τους φύλακες. Ωστόσο, πλέον έχει ηρεμήσει και περνά περισσότερο χρόνο σκεπτική στο κελί της.

«Έχει σταματήσει να είναι υπερκινητική στο κελί της, προαυλίζεται, τρώει κανονικά και αναμένει τις επισκέψεις από τους δικηγόρους και από τα παιδιά της», πρόσθεσε ο κ. Μπαλάσκας, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση της γυναίκας γιατρού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr