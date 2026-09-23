Η Σταυρούλα ξέσπασε σε κλάματα στο GNTM: τα σχόλια για «light plus size» και η αντίδραση της Μαγγίρα

Σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση βρέθηκε η 20χρονη Σταυρούλα κατά τη διάρκεια της οντισιόν της στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM, που προβλήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Η υποψήφια παίκτρια ξέσπασε σε κλάματα, έπειτα από σχόλια που δέχτηκε από την κριτική επιτροπή. Συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις της Μπέττυς Μαγγίρα και του Λάκη Γαβαλά σχετικά με την κατηγορία «light plus size», σε συνδυασμό με το σχόλιο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, προκάλεσαν τη συγκίνηση της Σταυρούλας.

Ο διάλογος για το «light plus size»

Πριν η Σταυρούλα εμφανιστεί με μαγιό μπροστά στην κριτική επιτροπή, η Μπέττυ Μαγγίρα τη ρώτησε αν θα μπορούσε να ανήκει στην κατηγορία «light plus size». Η υποψήφια παίκτρια απάντησε ότι νιώθει πως «έχει καμπύλες», εκφράζοντας την άποψή της για τον σωματότυπό της.

Ενώ η Σταυρούλα είχε αποχωρήσει για να αλλάξει ρούχα, η Μπέττυ Μαγγίρα συζήτησε με τους υπόλοιπους κριτές. Σχολίασε ότι η Σταυρούλα «έχει ωραίες αναλογίες, αλλά τα πόδια της είναι ζουμερά». Η κριτής ανέφερε επίσης ότι η υποψήφια «σα να σοκαρίστηκε λίγο» όταν της έθεσε την ερώτηση για το «light plus size», πιθανόν επειδή δεν θεωρεί τον εαυτό της σε αυτή την κατηγορία, προσθέτοντας πως «δεν είναι κακό, μην το παίρνουμε στραβά όλο αυτό».

Η αντίδραση της υποψήφιας και τα κλάματα

Η 20χρονη Σταυρούλα ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της οντισιόν της, μετά από σχόλια που δέχτηκε από την κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αν και αποφάσισε να την περάσει στην επόμενη φάση, της επισήμανε πως «το bootcamp θα είναι πολύ δύσκολο εάν περάσεις».

Αυτή η παρατήρηση, σε συνδυασμό με τον προηγούμενο διάλογο για τον σωματότυπό της και τις αναφορές στην κατηγορία «light plus size», οδήγησε τη Σταυρούλα σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στην κριτική επιτροπή. Η συγκίνηση ήταν εμφανής, καθώς τα σχόλια των κριτών, και ειδικότερα αυτά περί «light plus size», είχαν προκαλέσει έντονη αντίδραση στην υποψήφια.

Η στήριξη της Μπέττυς Μαγγίρα

Μπροστά στην έντονη συγκίνηση της Σταυρούλας, η Μπέττυ Μαγγίρα έσπευσε να την αγκαλιάσει και να της προσφέρει στήριξη. Την παρότρυνε να μην κλαίει, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος, για κανέναν λόγο δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι».

Η κριτής συνέχισε με λόγια ενθάρρυνσης, λέγοντας στη Σταυρούλα: «Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις εσύ, δεν θα κλαις, δυνατή σε θέλω». Όταν ήρθε η σειρά της να ψηφίσει, η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία έδωσε θετική ψήφο, επανήλθε στο θέμα του «light plus size». Της είπε: «Δεν ξέρω αν σε σόκαρα που σε ρώτησα πριν αν είσαι light plus size, μη σοκάρεσαι. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω και έχει την κατηγορία του».

Η κρίση της επιτροπής και το αποτέλεσμα

Παρά τη συγκινησιακή φόρτιση της Σταυρούλας και τις συζητήσεις για τον σωματότυπό της, η κριτική επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή της. Ο Λάκης Γαβαλάς, λόγω του σωματότυπου της υποψήφιας, δεν την ψήφισε για το bootcamp.

Ωστόσο, με το «ναι» της Μπέττυς Μαγγίρα, της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Άγγελου Μπράτη, η Σταυρούλα κατάφερε να περάσει στο bootcamp, συγκεντρώνοντας συνολικά τέσσερα «ναι». Η υποψήφια παίκτρια έκλεισε μάλιστα ραντεβού με τον Λάκη Γαβαλά για τον τελικό του GNTM 2026.

Με πληροφορίες από: Reader