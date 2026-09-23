Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε πρόσφατα για την επέμβαση γαστρικού bypass στην οποία υποβλήθηκε, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη για καθαρά λόγους υγείας. Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε φτάσει τα 120 κιλά και, μετά από έναν κύκλο εξετάσεων, οι τιμές που προέκυψαν τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Παράλληλα, απάντησε στα κακόβουλα σχόλια που δέχτηκε μέσω των social media και αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απόφαση για το γαστρικό bypass

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που τον οδήγησαν στο χειρουργείο. Όπως δήλωσε, ένιωθε ότι είχε πάρει αρκετό βάρος και αυτό τον ώθησε να ξεκινήσει έναν κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι οι τιμές του ήταν υψηλές, γεγονός που τον έκανε να αποφασίσει να προχωρήσει στην επέμβαση γαστρικού bypass. Ο ίδιος τόνισε πως η επέμβαση έγινε «καθαρά για λόγους υγείας».

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως το βάρος του είχε φτάσει τα 120 κιλά πριν την επέμβαση. Μόλις δέκα ημέρες μετά το χειρουργείο, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έχει ήδη χάσει δέκα κιλά, αναφέροντας την άμεση επίδραση της διαδικασίας στην υγεία του και την πορεία της ανάρρωσής του.

Τα κακόβουλα σχόλια στα social media

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα κακόβουλα μηνύματα και σχόλια που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την είδηση της επέμβασης. Εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι κάποιοι τοποθετήθηκαν κατευθείαν, χωρίς να τον ρωτήσουν τους πραγματικούς λόγους της απόφασής του. «Δεν με ρώτησαν τι έκανα. Τοποθετήθηκαν κατευθείαν. Σταματήστε πια, δηλαδή φτάνει», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αγανάκτησή του.

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης ανέφερε ένα συγκεκριμένο σχόλιο που διάβασε, το οποίο τον ενόχλησε ιδιαίτερα και αποδεικνύει το εύρος των εικασιών. Το σχόλιο έγραφε: «Έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου; Επιτέλους το κατάλαβε». Αυτή η αναφορά δείχνει το εύρος των εικασιών και των αρνητικών αντιδράσεων που αντιμετώπισε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου από μερίδα του κοινού.

Οι δηλώσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Χαρακτήρισε τον χαμό του ως «το πιο άδικο γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», εκφράζοντας έτσι τη θλίψη του για την απώλεια του τραγουδιστή και την αίσθηση αδικίας που του προκάλεσε.

Παράλληλα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε μια παλαιότερη προσπάθεια συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, το 2019, όταν ανέβαζε την παράσταση «Η Παριζιάνα», επιθυμούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ο πρωταγωνιστής. Για τον λόγο αυτό, είχε έρθει σε επαφή με την αδελφή του τραγουδιστή, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο αυτής της συνεργασίας.

Ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν ευοδώθηκε λόγω οικονομικών διαφορών. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε ότι «η κυρία Μαζωνάκη είχε τρελές απαιτήσεις», τις οποίες εκείνος δεν μπορούσε να καλύψει. Εκ των υστέρων, όπως ανέφερε ο ίδιος, έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν γνώριζε καν ότι είχαν ζητηθεί αυτά τα χρήματα για να συμμετάσχει στην παράσταση, γεγονός που προσθέτει μια άλλη διάσταση στην ιστορία της μη πραγματοποιηθείσας συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Reader