Ο Νίκος Μουρατίδης, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και μάνατζερ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την Πάολα, με την οποία διατηρεί μακροχρόνια φιλική σχέση. Ο κ. Μουρατίδης εξέφρασε την έκπληξή του για την επικείμενη εμφάνιση της λαϊκής τραγουδίστριας σε ρόλο κριτή σε τηλεοπτικό παιχνίδι, τονίζοντας ότι τα παιχνίδια αυτά έχουν πάρει μια αρνητική τροπή τα τελευταία χρόνια. Οι δηλώσεις του έγιναν στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026.

Η μακροχρόνια σχέση με την Πάολα

Ο Νίκος Μουρατίδης και η Πάολα συνδέονται εδώ και πολλά χρόνια με μια γνωστή, φιλική και εγκάρδια σχέση, η οποία είναι ευρέως γνωστή στον χώρο της ελληνικής showbiz. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και μάνατζερ έχει εκφραστεί επανειλημμένα στο παρελθόν με λόγια θετικά και υποστηρικτικά για την πορεία και το ταλέντο της λαϊκής τραγουδίστριας.

Η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε δηλώσεις, καθώς ο Νίκος Μουρατίδης έχει βρεθεί στο πλευρό της Πάολας σε διάφορες περιστάσεις. Ειδικότερα, στο παρελθόν, έχει παραστεί σε πίστες όπου τραγουδάει η Πάολα, όπως για παράδειγμα στο Teatro, στηρίζοντας με την παρουσία του τις εμφανίσεις της και απολαμβάνοντας το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, οι οποίες παραχωρήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Νίκος Μουρατίδης επανέλαβε την πάγια θετική του άποψη για την Πάολα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μια χαρά είναι η Πάολα, μου αρέσει πολύ».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την εκτίμηση που τρέφει ο κ. Μουρατίδης προς την τραγουδίστρια, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε στη συνέχεια σχετικά με τον νέο της ρόλο.

Η αντίδραση στον ρόλο κριτή

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ένας ρεπόρτερ σχολίασε ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Πάολα θα εμφανιστεί σε ρόλο κριτή σε τηλεοπτικό παιχνίδι. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Νίκου Μουρατίδη.

«Πω πω, ανατρίχιασα!» ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση, υποδηλώνοντας την έκπληξη και την έντονη συναισθηματική του αντίδραση στην είδηση αυτή. Η δήλωση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για να εκφράσει τις γενικότερες απόψεις του σχετικά με την πορεία των τηλεοπτικών παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια.

Η κριτική για τα τηλεοπτικά παιχνίδια

Ο Νίκος Μουρατίδης δεν δίστασε να εκφράσει την κριτική του για την εξέλιξη των τηλεοπτικών παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, «έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο». Την αρνητική αυτή πορεία απέδωσε στην επιλογή να τοποθετούνται τραγουδιστές στον ρόλο της κριτικής επιτροπής.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε και στην εποχή που ο ίδιος συμμετείχε σε κριτικές επιτροπές, τονίζοντας τη διαφορά στο ενδιαφέρον του κοινού. «Όταν εμείς ήμασταν κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πουν οι κριτές», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αλλαγή στην ποιότητα και την απήχηση των εκπομπών.

Με πληροφορίες από: Newsit