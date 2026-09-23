Ο Στάθης Σχίζας, επιχειρηματίας και νικητής του Survivor του 2022, προέβη σε δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν ευρεία συζήτηση στον χώρο των ψυχαγωγικών εκπομπών, αναφορικά με την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να διεκδικήσει αποζημίωση για τον τραυματισμό του. Ο Σχίζας, απαντώντας σε ερωτήσεις ρεπόρτερ, εξέφρασε την ξεκάθαρη άποψη ότι οι προσπάθειες του 22χρονου πρώην παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης δεν θα του αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε, «Χέρι που σε έχει ταΐσει δεν το δαγκώνεις», άρχισε ταχύτατα να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι δηλώσεις του Στάθη Σχίζα και η «σύσταση» του

Ο Στάθης Σχίζας ανέφερε πως από το μένος που βγάζει ο Σταύρος Φλώρος απέναντι στην παραγωγή του Survivor, «δεν θα βγει κάτι». Η συγκεκριμένη δήλωση, η οποία μεταδόθηκε και από την εκπομπή «Happy Day», υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η έντονη και αρνητική στάση του Φλώρου απέναντι στην παραγωγή δεν πρόκειται να οδηγήσει σε κάποιο θετικό ή επιθυμητό αποτέλεσμα για τον ίδιο.

Στο απόσπασμα των δηλώσεών του, ο Στάθης Σχίζας τόνισε με σαφήνεια: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Με τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν θεωρώ ότι θα βγει κάτι. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Δεν υπάρχει λόγος», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια ξεκάθαρη «σύσταση» στον τραυματία παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης, με την οποία εξέφρασε την άποψή του για την κατάσταση.

Η αγωγή του Σταύρου Φλώρου για αποζημίωση

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, έγινε γνωστό μέσω δημοσιευμάτων ότι ο Σταύρος Φλώρος προχώρησε στην κατάθεση αγωγής εναντίον της παραγωγής. Η αγωγή αυτή αφορά την διεκδίκηση αποζημίωσης ύψους 100.000.000 δολαρίων, ένα ποσό ιδιαίτερα μεγάλο, που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της διεκδίκησης.

Ο Σταύρος Φλώρος ζητά το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για τις συνθήκες του ατυχήματος που υπέστη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο παιχνίδι. Η νομική του κίνηση αυτή αποτελεί το επίκεντρο της πρόσφατης συζήτησης στον χώρο των ψυχαγωγικών εκπομπών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η απάντηση της Acun Medya

Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής Acun Medya τοποθετήθηκε επί του θέματος των νομικών ενεργειών του Σταύρου Φλώρου. Η εταιρεία δήλωσε επίσημα ότι δεν έχει επίσημη γνώση ή ειδοποίηση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την εν λόγω νομική διαδικασία.

Αυτή η δήλωση της Acun Medya υποδηλώνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει επίσημα έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης που φέρεται να έχει καταθέσει ο Σταύρος Φλώρος, διατηρώντας μια στάση αναμονής ως προς τις εξελίξεις.

Προηγούμενες καταγγελίες για τις συνθήκες ασφαλείας

Ο Στάθης Σχίζας είχε μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για το σοκαριστικό ατύχημα και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, πολύ πριν από τις πρόσφατες δηλώσεις του. Συγκεκριμένα, μετά το συμβάν, είχε παραχωρήσει μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Live News», όπου είχε καταγγείλει τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Είχε αναφερθεί με έμφαση στις ιλιγγιώδεις ταχύτητες με τις οποίες οδηγούν νεαρά άτομα τα ταχύπλοα της παραγωγής, περιγράφοντας την κατάσταση ως επικίνδυνη. Ο Σχίζας είχε τονίσει τότε ότι «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κακό», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνταν από την παραγωγή του ριάλιτι.

Με πληροφορίες από: Newsit