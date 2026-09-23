Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου παραχώρησαν δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star. Το ζευγάρι ρωτήθηκε για τη νέα εκπομπή, με την Ελένη Χατζίδου να εκφράζει τον ενθουσιασμό της για το πλατό και τον Ετεοκλή Παύλου να συμφωνεί.

Η ολοκλήρωση του «Breakfast@Star»

Η εκπομπή «Breakfast@Star», την οποία παρουσίαζαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, ολοκλήρωσε οριστικά την πορεία της στις 3 Ιουλίου του 2026. Με την ολοκλήρωση της εκπομπής τους, το τηλεοπτικό κανάλι Star έδωσε τη σκυτάλη σε νέα παραγωγή για την πρωινή του ζώνη.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια αλλαγή στο πρόγραμμα του σταθμού, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να αναλαμβάνει πλέον την πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία των τηλεθεατών. Το ζευγάρι των παρουσιαστών, μετά την ολοκλήρωση της δικής του εκπομπής, κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Η πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη

Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε την πρεμιέρα της εκπομπής της τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του Star. Η έναρξη της νέας αυτής παραγωγής αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στον τηλεοπτικό χώρο, προκαλώντας το ενδιαφέρον των ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Οι δηλώσεις της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έγιναν λίγες μέρες μετά το τηλεοπτικό ντεμπούτο της Ζήνας Κουτσελίνη, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των αντιδράσεων από πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην ίδια τηλεοπτική θέση.

Τα σχόλια της Ελένης Χατζίδου για το πλατό και τα συναισθήματα

Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι παρακολούθησε την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, όπως κάνει με όλες τις εκπομπές στην αρχή της σεζόν. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το πλατό της νέας παραγωγής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τρελάθηκα με το πλατό. Πάρα πολύ ωραίο πλατό. Επένδυσε το κανάλι και πάρα πολύ καλά έκανε. Νομίζω είναι παιδιά το πιο ωραίο πλατό. Συγγνώμη τώρα για τους υπόλοιπους».

Σε ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματά της, η Ελένη Χατζίδου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ότι μου λείπει, ότι ζηλεύω. Κατάλαβες ή κάπως να σφιχτεί η καρδιά μου. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω πολύ ωραία συναισθήματα. Δεν το ένιωσα να σου πω την αλήθεια και ίσως αυτό φταίει. Οφείλεται μάλλον στο ότι έχω πάει τώρα στο project του τραγουδιού». Η ίδια πρόσθεσε πως δεν έστειλε ευχές στη Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά έστειλε στη Λίλυ Πυράκη.

Οι δηλώσεις του Ετεοκλή Παύλου

Ο Ετεοκλής Παύλου, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι παρακολούθησε τις περισσότερες από τις νέες εκπομπές. Όπως δήλωσε: «Όλες τις εκπομπές είδα. Τις περισσότερες είδα». Ωστόσο, επέλεξε να μην αναφερθεί σε όσα δεν του άρεσαν, τονίζοντας ότι «τώρα δεν είναι και ευγενικό».

Συμφώνησε με την Ελένη Χατζίδου όσον αφορά την αισθητική του πλατό, λέγοντας: «Θα πω αυτά που μου άρεσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό». Η δήλωσή του αυτή υπογράμμισε την κοινή τους εκτίμηση για τον χώρο όπου φιλοξενείται η νέα πρωινή εκπομπή του Star.

Οι συνεργάτες της Ζήνας Κουτσελίνη

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη, στη νέα της τηλεοπτική προσπάθεια, βρίσκονται αρκετοί συνεργάτες. Η ομάδα της εκπομπής περιλαμβάνει τον Γρηγόρη Γκουντάρα, καθώς και τον δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Επίσης, στην εκπομπή συμμετέχουν η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, στην οποία η Ελένη Χατζίδου έστειλε τις ευχές της, και οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας. Η σύνθεση αυτή πλαισιώνει την παρουσιάστρια στην πρωινή ζώνη του Star.

Με πληροφορίες από: Newsit