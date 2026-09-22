Ο Γιώργος Λιάγκας για την ανανεωμένη του εμφάνιση και τα σχόλια του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για την ανανεωμένη του εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι ίσως το παράκανε με τη βαφή μαλλιών. Ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε κάνει σχόλιο από τα ερτζιανά για το συγκεκριμένο θέμα. Η συζήτηση ξεκίνησε στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου ο Λιάγκας αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του συνεργάτη του.

Η αφορμή των σχολίων στα ερτζιανά

Η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε από τα ερτζιανά, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να έχει σχολιάσει νωρίτερα τη νέα απόχρωση στα μαλλιά του παρουσιαστή. Ο Ουγγαρέζος, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, είχε αναφερθεί στην αλλαγή, δημιουργώντας το υπόβαθρο για τον διάλογο που ακολούθησε στην τηλεόραση.

Ο Γιώργος Λιάγκας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», στράφηκε στον συνεργάτη του, αναφέροντας με χιούμορ ότι τον είχε «εκράξει». Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον είχε σχολιάσει ανελέητα για το γεγονός ότι βάφει τους κροτάφους του, φέρνοντας το θέμα στην τηλεοπτική επικαιρότητα.

Η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος διευκρίνισε ότι το θέμα προέκυψε φυσικά μέσα στην κουβέντα και δεν αποτελούσε μέρος κάποιας προκαθορισμένης σκαλέτας. Τόνισε ότι η συζήτηση για την εμφάνιση του παρουσιαστή δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά αναπτύχθηκε αυθόρμητα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε επίσης ότι, εφόσον το θέμα σχολιαζόταν ήδη έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπήρχε λόγος να μην αναφερθούν και οι ίδιοι σε αυτό. Με αυτό τον τρόπο, αιτιολόγησε την απόφασή του να σχολιάσει τη νέα απόχρωση των μαλλιών του Γιώργου Λιάγκα και να το φέρει στη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Οι αποκαλύψεις του Γιώργου Λιάγκα για τη βαφή

Ο Γιώργος Λιάγκας, στην πορεία της συζήτησης, αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την περιποίηση των μαλλιών του. Εξήγησε ότι είναι κάτι που δεν το έχει κρύψει ποτέ, καθώς οι κρόταφοί του έχουν γκριζάρει και τους περνάει μια μικρή ποσότητα βαφής για να καλύψει το γκριζάρισμα.

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι την προηγούμενη ημέρα το είχε «παραπάει» με τη βαφή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πλένεται για μία ολόκληρη ώρα. Αυτή η υπερβολή στην εφαρμογή της βαφής ήταν που οδήγησε και στα σχόλια για την ανανεωμένη, αλλά έντονη, εμφάνισή του.

Ο διάλογος για τα φρύδια και οι διευκρινίσεις

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συνέχισε τον διάλογο με μια ερώτηση προς τον Γιώργο Λιάγκα, ρωτώντας τον αν τα σχόλια που δέχτηκε ήταν ικανά να τον κάνουν να ξεβάψει τη μπογιά. Ο Ουγγαρέζος προσπάθησε να καταλάβει αν η γνώμη του κοινού επηρέασε την απόφαση του Λιάγκα σχετικά με την εμφάνισή του.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παρατήρησε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είχε ρίξει και «μια πινελιά στα φρύδια», επεκτείνοντας το σχόλιο πέρα από τα μαλλιά. Ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε αμέσως ότι τα φρύδια του τα επιμελείται η «Μαρία», αποσαφηνίζοντας έτσι την προέλευση της περιποίησης αυτής της λεπτομέρειας στην εμφάνισή του.

Με πληροφορίες από: Newsit