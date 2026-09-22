Ο ηθοποιός Αρνό Ντενίς υποβλήθηκε σε ευθανασία μετά από επιπλοκές επέμβασης

Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς, ο οποίος είχε μείνει σοβαρά ανάπηρος έπειτα από επέμβαση για τοποθέτηση πλέγματος για κήλη, υποβλήθηκε σήμερα σε ευθανασία στο Βέλγιο, στα 43 χρόνια του. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να βάλει τέλος στους αφόρητους πόνους που υπέμενε, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά.

Η αρχή της «καθόδου στην κόλαση»

Ο Αρνό Ντενίς, γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη στις 17 Ιουλίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, του τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο, γεγονός που ο ίδιος περιέγραφε ως την αρχή της «καθόδου του στην κόλαση» λόγω των σοβαρών επιπλοκών που ακολούθησαν.

Οι επιπλοκές από το πλέγμα τον άφησαν σοβαρά ανάπηρο, προκαλώντας του αφόρητους πόνους για πολλούς μήνες. Ο Ντενίς είχε καταγγείλει δημοσίως αυτές τις επιπλοκές, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

Η απόφαση για ευθανασία στο Βέλγιο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Φιλίπ Κουρτουά, ο Αρνό Ντενίς έλαβε την απόφαση να τερματίσει τη ζωή του αφού συμβουλεύτηκε τρεις γιατρούς στην πόλη Ναμούρ του Βελγίου. «Το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Είχε χάσει κάθε έλεγχο», δήλωσε ο Κουρτουά, τονίζοντας ότι «ο θάνατος του Αρνό Ντενίς είναι συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες».

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος είχε αναλάβει προσωπικά να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να προσφέρει στήριξη στην οικογένεια του ηθοποιού σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η μάχη για δικαίωση και η συλλογικότητα

Πέρα από τον προσωπικό του Γολγοθά, ο Αρνό Ντενίς είχε ιδρύσει μια συλλογικότητα με την ονομασία «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία». Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, είχε συλλέξει εκατοντάδες μαρτυρίες από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αφορούσαν ανθρώπους που υπέφεραν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμφυτευμάτων.

Ο ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση «κατ’ αγνώστων» για πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια στις 5 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο του ίδιου έτους, με την αιτιολογία ότι το αδίκημα «δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς». Ο Αρνό Ντενίς είχε εκφράσει την έντονη απογοήτευσή του για αυτή την εξέλιξη στον δημοσιογραφικό όμιλο Ebra, δηλώνοντας ότι ήταν «αηδιασμένος» και ότι «ποδοπατούσαν ό,τι απέμεινε από εμένα».

Ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά, ανακοίνωσε ότι ήδη είχε προσφύγει κατά της απόφασης των δικαστικών αρχών να αρχειοθετήσουν τη μήνυση του πελάτη του, δείχνοντας τη δέσμευση για συνέχιση της νομικής μάχης.

Η στάση της οικογένειας

Σε αυτό το στάδιο, η οικογένεια του Αρνό Ντενίς δεν επιθυμεί να κάνει κάποια δήλωση, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του. Η επιθυμία τους για ιδιωτικότητα γίνεται σεβαστή μετά την τραγική αυτή εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr