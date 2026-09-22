Ο Λάιονελ Ρίτσι υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά

Ο διάσημος καλλιτέχνης Λάιονελ Ρίτσι υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση στην καρδιά, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέμβαση αφορούσε κολπική μαρμαρυγή (AFib), μια συνήθη διαδικασία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Ρίτσι αναρρώνει, αν και θα χρειαστεί ένα διάστημα αποχής από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η επιτυχημένη επέμβαση και η πορεία ανάρρωσης

Ο εκπρόσωπος του Λάιονελ Ρίτσι επιβεβαίωσε την επέμβαση, δηλώνοντας στο NBC News ότι ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε μια «συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (AFib)». Η συγκεκριμένη ιατρική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Ρίτσι κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο γιατρός που ανέλαβε την επέμβαση διαβεβαίωσε ότι «όλα πήγαν τέλεια». Ο Λάιονελ Ρίτσι «τα πάει περίφημα» και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, με την προοπτική να επιστρέψει «σύντομα στη σκηνή» μετά από ένα απαραίτητο διάστημα ξεκούρασης που του έχει συστηθεί.

Αναβολές συναυλιών στην περιοδεία των ΗΠΑ

Η επέμβαση του Λάιονελ Ρίτσι είχε ως άμεση συνέπεια την αναβολή προγραμματισμένων εμφανίσεων. Ο καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τους Earth, Wind & Fire στο Chase Center στο Σαν Φρανσίσκο το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, η ομάδα του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να απέχει για ένα διάστημα.

Επιπλέον, επηρεάστηκαν και άλλες προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας του. Συγκεκριμένα, οι συναυλίες της 30ης Σεπτεμβρίου στο United Center στο Σικάγο και της 2ας Οκτωβρίου στο Schottenstein Center στο Κολόμπους του Οχάιο, οι οποίες ήταν επίσης προγραμματισμένες με τους Earth, Wind & Fire, τέθηκαν σε αναμονή λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Προβλήματα υγείας και προηγούμενα περιστατικά

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αντιμετωπίζει θέματα υγείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του. Τα προβλήματα που οδήγησαν στην πρόσφατη επέμβαση είχαν εκδηλωθεί και παλαιότερα, δημιουργώντας ανησυχία για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο, στην πρεμιέρα της βορειοαμερικανικής περιοδείας του, η οποία περιλάμβανε 26 πόλεις. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, ο Ρίτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Το περιστατικό εκείνο οδήγησε σε απότομη διακοπή της συναυλίας, με τον Λάιονελ Ρίτσι να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση. Βίντεο που είχαν αναρτηθεί τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον τραγουδιστή να αναγκάζεται να καθίσει αρκετές φορές την ώρα που ερμήνευε την επιτυχία του «Dancing on the Ceiling», γεγονός που υπογράμμιζε την αδιαθεσία του.

Μετά την περιπέτεια της υγείας του τον Ιούνιο, χρειάστηκε να αναβληθούν και επόμενες συναυλίες του, προτού ο Λάιονελ Ρίτσι επιστρέψει στη σκηνή για να συνεχίσει τις εμφανίσεις του, πριν την πρόσφατη επέμβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki