Η ΕΡΤ οργανώνεται για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2027

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) έχει ήδη ξεκινήσει τις οργανωτικές διαδικασίες για τον εθνικό τελικό «Sing for Greece» του 2027. Στόχος είναι η επιλογή του καλλιτέχνη ή του συγκροτήματος, καθώς και του τραγουδιού, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τους τελικούς να έχουν οριστεί για τις 11, 13 και 15 Μαΐου.

Η επιτυχία του προηγούμενου τελικού

Η απόφαση για την έγκαιρη έναρξη των προετοιμασιών φαίνεται να πηγάζει από την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Ο εθνικός τελικός της ΕΡΤ για το εισιτήριο της Eurovision 2026, ο οποίος αναδείχθηκε σε τηλεοπτικό προϊόν με την ονομασία «Sing for Greece», είχε ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό.

Η διαδικασία εκπροσώπησης της χώρας στον διαγωνισμό της Eurovision, όταν αναχθεί σε εθνική υπόθεση και τηλεοπτικό θέαμα, διαπιστώθηκε ότι είχε σημαντικό «γκελ». Συγκεκριμένα, ο ΕΡΤικός εθνικός τελικός του 2026 συγκαταλέχθηκε μεταξύ των δημοφιλέστερων εκπομπών της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, γεγονός που οδήγησε στην επανάληψη του μοντέλου για το 2027.

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών

Για τον εθνικό τελικό του 2027, η ΕΡΤ θα εφαρμόσει την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθήθηκε και στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ανοιχτή υποβολή τραγουδιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την υποβολή των συμμετοχών αναμένεται να δημοσιευθεί το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου. Είναι απαραίτητο τα υποψήφια τραγούδια να είναι απολύτως πρωτότυπα και να μην έχουν κυκλοφορήσει, δημοσιευτεί ή παρουσιαστεί δημόσια, ούτε εν μέρει, πριν από την επίσημη ημερομηνία που ορίζει η EBU. Η ημερομηνία αυτή είναι συνήθως η 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από τη διοργάνωση του Μαΐου.

Η επιλογή των καλύτερων τραγουδιών

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των συμμετοχών, ακολουθεί ένα πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Μια ειδική καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ αναλαμβάνει το έργο του ξεσκαρταρίσματος των υποψηφιοτήτων. Η επιτροπή αυτή αξιολογεί το σύνολο των εκατοντάδων αιτήσεων που κατατίθενται.

Από αυτή τη διαδικασία, η καλλιτεχνική επιτροπή ξεχωρίζει τις 28 καλύτερες συμμετοχές. Τα 28 αυτά τραγούδια στη συνέχεια χωρίζονται και παρουσιάζονται σε δύο ημιτελικούς. Κάθε βραδιά ημιτελικού θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια, από τα οποία θα προκύψουν οι φιναλίστ.

Οι ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός

Η πρόκριση των τραγουδιών από τους ημιτελικούς στον μεγάλο τελικό κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Συγκεκριμένα, μέσω της διαδικασίας του televoting, 7 τραγούδια από κάθε ημιτελικό θα εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για τον τελικό, συγκροτώντας έτσι ένα σύνολο 14 φιναλίστ.

Στον τελικό του «Sing for Greece», το αποτέλεσμα της επιλογής του εκπροσώπου της Ελλάδας θα καθοριστεί από έναν συνδυασμό ψηφοφορίας. Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει λόγο κατά 50% στην τελική απόφαση, ενώ το υπόλοιπο 50% θα προκύψει από την αξιολόγηση κριτικών επιτροπών. Θα υπάρξει μία ελληνική κριτική επιτροπή και μία διεθνής επιτροπή, οι οποίες θα συνεισφέρουν ισότιμα στην τελική βαθμολογία.

Νέα προϋπόθεση συμμετοχής

Μία σημαντική αλλαγή που έχει θεσπιστεί φέτος αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Πλέον, όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στον εθνικό τελικό «Sing for Greece» πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αυτή η νέα προϋπόθεση διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι ενήλικοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki