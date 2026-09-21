Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να αφήσουν τα κινητά τους

Η σπουδαία ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, μετά το τέλος της παράστασης «Electra/Persona» στο National Theatre του Λονδίνου, απηύθυνε έκκληση στους θεατές να μην καταγράφουν την υπόκλιση. Φορώντας ακόμα τα ρούχα του ρόλου της, ζήτησε από το κοινό να βάλει στην άκρη τα κινητά του τηλέφωνα, τονίζοντας τη σημασία του να βιώνουν τη στιγμή. Τα λόγια της απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων στο θέατρο.

Η έκκληση της ηθοποιού από τη σκηνή

Αμέσως μετά την υπόκλιση στη σκηνή Lyttelton του National Theatre, η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να μην βιντεοσκοπούν. Η διάσημη ηθοποιός, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Νίνα Χος, απευθύνθηκε στο κοινό με συγκεκριμένα λόγια, ρωτώντας αρχικά «Σας άρεσε;». Στη συνέχεια, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Τότε παρακαλώ, βάλτε στην άκρη το κινητό σας».

Η έκκλησή της δεν περιορίστηκε μόνο στην υπόκλιση, αλλά επεκτάθηκε και στην καταγραφή της ίδιας της παράστασης. Η Μπλάνσετ εξήγησε τους λόγους πίσω από το αίτημά της, τονίζοντας την αξία της άμεσης και συλλογικής εμπειρίας στο θέατρο. Η στάση της αυτή βρήκε άμεση ανταπόκριση και επιδοκιμασία από τους παρευρισκόμενους.

Το έργο «Electra/Persona»

Η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μπλάνσετ φέρει τον τίτλο «Electra/Persona» και αποτελεί μια νέα παραγωγή. Το έργο συνδυάζει δύο αριστουργήματα: την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και το κινηματογραφικό «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Το κείμενο και η σκηνοθεσία της φιλόδοξης αυτής παραγωγής ανήκουν στον Μπένεντικτ Άντριους, όπως αναφέρει το Deadline.

Η συγκεκριμένη σύνθεση προσφέρει μια μοναδική θεατρική εμπειρία, φέρνοντας κοντά κλασικά και σύγχρονα στοιχεία. Η παράσταση θα παρουσιάζεται στο National Theatre έως τις 10 Οκτωβρίου, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση σε δύο εμβληματικά έργα.

Οι διπλοί ρόλοι και η διανομή

Στη νέα αυτή παραγωγή, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος μοιράζονται διπλούς ρόλους, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην ερμηνεία τους. Συγκεκριμένα, υποδύονται τις Ηλέκτρα/Ελισάβετ και Κλυταιμνήστρα/Άλμα αντίστοιχα. Η διανομή των ρόλων κρίνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο που εμπλέκει το κοινό.

Στην αρχή κάθε παράστασης, ένας θεατής καλείται επί σκηνής για να ρίξει ένα νόμισμα, το οποίο καθορίζει ποια ηθοποιός θα αναλάβει ποιους από τους διπλούς ρόλους. Τις δύο πρωταγωνίστριες πλαισιώνει στην παράσταση και η Έλα Λίλι Χάιλαντ, συμπληρώνοντας το καστ αυτής της πρωτότυπης θεατρικής δημιουργίας.

Η αξία του να ζεις τη στιγμή

Η Κέιτ Μπλάνσετ εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους ζήτησε από τους θεατές να μην καταγράφουν την παράσταση. Όπως δήλωσε, «Υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να ζούμε τη στιγμή». Αναγνώρισε ότι η βιντεοσκόπηση της υπόκλισης μπορεί να είναι κολακευτική, αλλά τόνισε τις αρνητικές συνέπειες της καταγραφής του έργου.

«Για όσους καταγράφουν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα των θεατών που θα έρθουν και θα είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε. Με αυτά τα λόγια, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού προς την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία των μελλοντικών θεατών, προτρέποντας σε μια πιο αυθεντική συμμετοχή στην θεατρική πράξη.

Με πληροφορίες από: Reader