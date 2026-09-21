Η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε σχόλια αναφορικά με τις δηλώσεις του Γιάννη Σπαλιάρα για την καινούργια του σχέση, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή Happy Day. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψή της σχετικά με την προβολή της σχέσης του μέσα από τα social media, υποστηρίζοντας ότι ίσως ο λόγος είναι να πικάρει την πρώην σύντροφό του. Ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε μιλήσει νωρίτερα στην κάμερα της εκπομπής, δίνοντας λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας για την προσωπική του ζωή

Ο Γιάννης Σπαλιάρας, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, δήλωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φάση στη ζωή του. Τόνισε πως η ζωή είναι απρόβλεπτη, καθώς δεν περίμενε να βρεθεί σε μια νέα σχέση τόσο γρήγορα, ειδικά μετά από έναν επώδυνο χωρισμό. Ο ίδιος ανέφερε πως από την προηγούμενη σχέση του μέχρι την προ-προηγούμενη είχαν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια, γεγονός που τον είχε προετοιμάσει για ένα αντίστοιχο διάστημα μοναξιάς.

Οι λεπτομέρειες του προηγούμενου χωρισμού

Ο Γιάννης Σπαλιάρας αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σχέση του, εξηγώντας ότι η πρώτη ρήξη είχε γίνει τον Μάρτιο. Πρόσθεσε πως το ζευγάρι πάλεψε για κάποιους μήνες προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε. Οι δηλώσεις αυτές έδωσαν ένα πλαίσιο στην τρέχουσα κατάσταση της προσωπικής του ζωής.

Η γνωριμία που «θυμίζει ταινία»

Σχετικά με τη νέα του σύντροφο, ο Γιάννης Σπαλιάρας περιέγραψε τη γνωριμία τους ως κάτι που «θυμίζει ταινία περισσότερο». Εξήγησε ότι αρχικά εκείνη τον εντόπισε και στη συνέχεια εκείνος. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως πρώτα εκείνη τον κοίταξε και μετά εκείνος της μίλησε, δίνοντας μια ρομαντική διάσταση στην αρχή της σχέσης τους.

Το σχόλιο της Τίνας Μεσσαροπούλου για την προβολή

Μετά την προβολή του βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάννη Σπαλιάρα, η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε στο δικό της σχόλιο. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψη ότι η ρήξη στην προηγούμενη σχέση του Σπαλιάρα πιθανόν να προήλθε από την πλευρά της κοπέλας. Συνέδεσε αυτή την εκτίμηση με την έντονη προβολή της νέας σχέσης στα social media, υπονοώντας ότι ο Γιάννης Σπαλιάρας προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να δείξει κάτι στην πρώην σύντροφό του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε τη Μεσσαροπούλου αν ο Σπαλιάρας «το παίζει ερωτευμένος για να την πικάρει», με τη Μεσσαροπούλου να απαντά καταφατικά. Η δημοσιογράφος υπογράμμισε τη διαφορά στην προβολή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν κάτι το διαφημίζεις τόσο πολύ στον έναν μήνα, εκεί που τέσσερα χρόνια δεν κάνεις τίποτα...».

Οι αντιδράσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Κώστα Φραγκολιά

Στο ίδιο πλαίσιο των σχολίων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε τη δική της άποψη, δηλώνοντας: «Εγώ βλέπω μεγάλο έρωτα, αλλά από την άλλη, υπάρχει και η παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι». Η δήλωσή της υποδηλώνει μια επιφύλαξη απέναντι στην ένταση του έρωτα που προβάλλεται.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Φραγκολιάς είχε διαφορετική άποψη, τονίζοντας: «Εγώ πάντως που τους έχω δει... Μια χαρά». Η τοποθέτησή του προσέθεσε μια διαφορετική νότα στη συζήτηση, βασισμένη σε προσωπική του παρατήρηση.

Με πληροφορίες από: Reader