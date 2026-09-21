Ο Σταμάτης Κραουνάκης τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν το ιατρείο στο Κολωνάκι και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός συνθέτης εξέφρασε τις απόψεις του, υπονοώντας ότι υπήρχαν στοιχεία που δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Οι δηλώσεις του Σταμάτη Κραουνάκη

Μιλώντας στην εκπομπή «10 πάντου», ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και σχολίασε τις νέες εξελίξεις σχετικά με το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο τραγουδιστής «δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί γιατί πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς». Πρόσθεσε επίσης με νόημα: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν λέει, αυτή είναι η αλήθεια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες που παραμένουν κρυφές.

Το «βρόμικο σύστημα» και ο φόβος

Ο Νίκος Στραβελάκης έθεσε στον Σταμάτη Κραουνάκη το ερώτημα για ποιον λόγο κανείς δεν μιλάει ανοιχτά για τις συνθήκες του θανάτου. Ο συνθέτης απάντησε ότι «είναι λάθος το σύστημα, το οποίο μοιράζει φόβο».

Ο Κραουνάκης κατέληξε υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός λαϊκού καλλιτέχνη, αποτελεί μια σημαντική αφορμή. Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία για να «ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρόμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει».

Η προσωπική μαρτυρία

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μοιράστηκε επίσης μια προσωπική του εμπειρία, η οποία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στις δηλώσεις του. Όπως αποκάλυψε, το βράδυ πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του.

Η συνομιλία τους, διάρκειας μιάμισης ώρας, ήταν απολύτως κανονική. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, ο συνθέτης πληροφορήθηκε τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, γεγονός που τον συγκλόνισε.

Με πληροφορίες από: reader.gr