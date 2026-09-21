Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, την πρώτη της «καλημέρα» από την καθημερινή πλέον πρωινή ζώνη του Mega. Η εκπομπή της, «Χαμογέλα και Πάλι!», μεταδίδεται πλέον από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την παρουσιάστρια και την ομάδα της. Η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της για αυτή τη μετακίνηση στο καθημερινό πρόγραμμα.

Η επιστροφή στην καθημερινή ζώνη

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της στην καθημερινή τηλεοπτική συνήθεια, κάτι που, όπως δήλωσε, δεν περίμενε να συμβεί τόσο σύντομα. «Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε την ευτυχία της που βρίσκεται ξανά στην τηλεοπτική συχνότητα καθημερινά, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπά και συνεργάζεται πίσω από τις κάμερες. Η μετάβαση της εκπομπής από εβδομαδιαία σε καθημερινή βάση αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα του Mega.

Ευχαριστίες και διαβεβαιώσεις προς το κοινό

Η παρουσιάστρια θέλησε να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους υπευθύνους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό της και στην ομάδα της. Ευχαρίστησε την εταιρεία παραγωγής, το κανάλι και τον κύριο Μαρινάκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που έλαβε για αυτή τη νέα πρόκληση.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου διαβεβαίωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι, παρά τις όποιες μικρές αλλαγές μπορεί να έχουν γίνει, η εκπομπή θα παραμείνει πιστή στο ύφος και το περιεχόμενο που έχουν αγαπήσει οι τηλεθεατές όλα τα προηγούμενα χρόνια. «Θα περιμένουμε σιγά σιγά να σας δείξουμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως, όχι», σημείωσε.

Οι αξίες της εκπομπής παραμένουν αναλλοίωτες

Στην πρώτη της καθημερινή «καλημέρα», η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε έμφαση στη διατήρηση των θεμελιωδών αξιών της εκπομπής. Ξεκαθάρισε ότι η ομάδα παραμένει πιστή στις αρχές και τα στοιχεία που καθόρισαν την ταυτότητα του «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Είμαστε πιστοί σε αυτά που αγαπάμε. Οι αξίες της εκπομπής δεν αλλάζουν», δήλωσε η παρουσιάστρια, διαβεβαιώνοντας τους τηλεθεατές ότι το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας της εκπομπής θα συνεχίσουν να είναι αυτοί που γνωρίζουν και εκτιμούν. Αυτή η δήλωση αποσκοπεί στο να καθησυχάσει το κοινό σχετικά με τη μετάβαση σε καθημερινή βάση.

Δέσμευση για καθημερινή συντροφιά

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τη δέσμευση της ίδιας και της ομάδας της να προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά. Στόχος τους είναι να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές κάθε πρωί, προσφέροντας ψυχαγωγία και ενημέρωση.

«Είμαστε έτοιμοι να περνάμε μαζί σας το κάθε πρωινό», ανέφερε η παρουσιάστρια, τονίζοντας την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια για το κοινό. Η υπόσχεση αυτή για συνεχή παρουσία και προσπάθεια σηματοδοτεί την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή.

«Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου, κλείνοντας τις αρχικές της δηλώσεις και καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στη νέα, καθημερινή εκδοχή του «Χαμογέλα και Πάλι!».

Με πληροφορίες από: Reader