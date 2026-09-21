Συγκινεί το μήνυμα της Σίντι Κρόφορντ στον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, δύο μήνες πριν τον θάνατό του

Ένα συγκινητικό μήνυμα είχε μοιραστεί η Σίντι Κρόφορντ για τον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών. Η είδηση του θανάτου του Πρίσλεϊ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας, έγινε γνωστή την Κυριακή.

Η διάσημη μητέρα του είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη και την περηφάνια της για εκείνον, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Το μήνυμα της μητέρας του δύο μήνες πριν

Τον Ιούλιο, η 60χρονη Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει δύο φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του γιου της. Η δημοσίευση αυτή, που συγκίνησε πολλούς, περιείχε μια θερμή ευχή και μια δήλωση αγάπης από τη μητέρα προς τον γιο της.

Στο μήνυμά της, η Κρόφορντ είχε γράψει: «Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνδρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ». Αυτή η ανάρτηση έγινε μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Η μάχη με τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αντιμετώπιζε ζητήματα εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή και είχε απασχολήσει την οικογένειά του, η οποία είχε σταθεί στο πλευρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρίσλεϊ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, προσθέτοντας ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την τραγική αυτή απώλεια.

Η δημόσια στήριξη της οικογένειας

Η οικογένεια του Πρίσλεϊ είχε σταθεί δημόσια στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της μάχης του με τις εξαρτήσεις και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει για την εμπειρία του με θεραπεία ibogaine στο Μεξικό, η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ, τον είχε αποκαλέσει «πολεμιστή».

Επίσης, η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, και ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Πρίσλεϊ. Η Κάια είχε μιλήσει πρόσφατα για τον αντίκτυπο που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της στην οικογένεια, δηλώνοντας ότι μια τέτοια κατάσταση «ισοπεδώνει τους πάντες».

Η πορεία του στον χώρο του μόντελινγκ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο μόντελινγκ σε νεαρή ηλικία, μόλις στα 15 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, συνεργάστηκε με αναγνωρισμένους οίκους μόδας, όπως οι Dolce & Gabbana και Calvin Klein, καθιερώνοντας το όνομά του στον χώρο.

Είχε επίσης συμβόλαιο με το IMG Models, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων παγκοσμίως. Το 2018, ο Πρίσλεϊ εμφανίστηκε μαζί με τη μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ, σε μια διαφημιστική καμπάνια της Pepsi, αναδεικνύοντας περαιτέρω την παρουσία του στη βιομηχανία.

Αίτημα για ιδιωτικότητα

Μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και η οικογένειά της ζήτησαν ιδιωτικότητα. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η οικογένεια «ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Η οικογένεια επιθυμεί να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου της προσώπου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σεβόμενη τη μνήμη του Πρίσλεϊ και την ανάγκη για πένθος.

Με πληροφορίες από: Reader