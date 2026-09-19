Η Τζένη Χειλουδάκη αποκαλύπτει τη στήριξη του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατο της μητέρας της

Η Τζένη Χειλουδάκη αποκάλυψε πρόσφατα λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική στήριξη που της παρείχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μέσω ανάρτησής της, φέρνοντας στο φως μια πτυχή της σχέσης τους που δεν ήταν ευρέως γνωστή, παρά τις παλαιότερες έντονες αντιπαραθέσεις που είχαν οι δύο τους.

Η απώλεια της μητέρας και η αρχική βοήθεια

Η απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου του 2021, στις δέκα το βράδυ, είχε βαθύ αντίκτυπο στην Τζένη Χειλουδάκη. Όπως περιέγραψε η ίδια, η απώλεια αυτή ήταν «μαχαίρια στην καρδιά» της, καθιστώντας αδύνατο τον ύπνο και προκαλώντας της εφιάλτες. Η στιγμή που η μητέρα της «έσβησε στα χέρια» της την στοιχειώνει ακόμα. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, της συνταγογραφήθηκε Xanax από ψυχίατρο, καθώς ήταν αδύνατο να κοιμηθεί.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να φτιάξει τη ζωή της από την αρχή, αγοράζοντας ένα τροχόσπιτο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της. Τότε, της έδωσε πέντε χιλιάδες, όπως η ίδια ανέφερε, «έτσι γιατί γούσταρες».

Οι επισκέψεις στη Σητεία και η συνεχής υποστήριξη

Η οικονομική στήριξη από τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν περιορίστηκε σε εκείνη την αρχική κίνηση. Κάθε φορά που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη Σητεία, κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών, πήγαινε και την έβρισκε. Οι συναντήσεις τους γίνονταν «στα κρυφά» στο τροχόσπιτό της, στον «μαγικό» της κήπο.

Σε κάθε μία από αυτές τις επισκέψεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάντα μαζί του έναν φάκελο με χρήματα για την Τζένη Χειλουδάκη, δείχνοντας μια συνεχή και διακριτική υποστήριξη.

Προσωπικές στιγμές και παλαιότερες διαφωνίες

Η Τζένη Χειλουδάκη περιέγραψε επίσης μια προσωπική στιγμή, όπου, αφού φίλησε τη γιαγιά Σοφία που φροντίζει εδώ και ενάμιση χρόνο και ρύθμισε το κανάλι στο Mega για να δει τα σήριαλ της, ξύπνησε από τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Του είχαν αφιέρωμα στο Mega, ενώ η Σητεία ετοιμαζόταν για δικό της αφιέρωμα στο λιμάνι την επόμενη μέρα. Έκανε καφέ, άναψε ένα στριφτό τσιγάρο Κάμελ ελαφρύ και έμεινε να τον κοιτάζει να χορεύει κρητικό χορό και να τραγουδά «θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις παλαιότερες σχέσεις τους, επισημαίνοντας ότι είχαν τσακωθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμήθηκε μάλιστα μια «άγρια» αντιπαράθεση που είχαν έξω από το λάουντζ καφέ της, δίπλα στο μαγαζί του Μαθιού.

Το μήνυμα ευγνωμοσύνης

Παρά τις προηγούμενες διαφωνίες, η Τζένη Χειλουδάκη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της. Δήλωσε ότι πλέον έχει σταθεί «γερά» στα πόδια της και ευχήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη να αναπαυθεί «εκεί ψηλά». Επίσης, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η μητέρα της τον κρατά στην αγκαλιά της και τον φιλά για όλα όσα έκανε για το παιδί της κάποτε.

Η ίδια πρόσθεσε πως μακάρι να μπορούσε να γυρίσει στα παλιά για να αλλάξει πολλά και για τους δύο τους, καταλήγοντας πως το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο ανήκουν στον κόσμο που τους αγάπησε και η ψυχή τους στον Θεό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr