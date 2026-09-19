Η Τζένη Χειλουδάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Μου άφηνε κρυφά χρήματα στο τροχόσπιτο»

Η Τζένη Χειλουδάκη έφερε στο προσκήνιο μια πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως αναφέρει, παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσω ανάρτησής της στο Facebook, το πρώην μοντέλο περιέγραψε την οικονομική βοήθεια που της προσέφερε ο τραγουδιστής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης της είχε δώσει 5.000 ευρώ μετά τον θάνατο της μητέρας της, ενώ της άφηνε κρυφά φακέλους με χρήματα στο τροχόσπιτό της κάθε φορά που επισκεπτόταν τη Σητεία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου.

Η αποκάλυψη για την οικονομική στήριξη

Η Τζένη Χειλουδάκη, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αναφέρθηκε στην περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας της. Όπως περιγράφει, εκείνη την εποχή προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της και να σταθεί ξανά στα πόδια της, προχωρώντας στην αγορά ενός τροχόσπιτου.

Σε αυτή τη δύσκολη φάση, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της και της προσέφερε οικονομική βοήθεια. Συγκεκριμένα, της έδωσε 5.000 ευρώ, μια κίνηση που, όπως δήλωσε η ίδια, έγινε «έτσι γιατί γούσταρες».

Οι κρυφές επισκέψεις στη Σητεία

Η βοήθεια του τραγουδιστή δεν περιορίστηκε σε αυτή την αρχική προσφορά. Η Τζένη Χειλουδάκη αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να τη στηρίζει διακριτικά.

Κάθε φορά που ο τραγουδιστής επισκεπτόταν τη Σητεία, πήγαινε κρυφά στο τροχόσπιτό της, το οποίο βρισκόταν στον «μαγικό» της κήπο. Εκεί, της άφηνε πάντα έναν φάκελο με χρήματα, μια πράξη που επαναλαμβανόταν τα καλοκαίρια.

Μια σχέση με εντάσεις και στήριξη

Η σχέση μεταξύ της Τζένης Χειλουδάκη και του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν πάντα αρμονική. Το πρώην μοντέλο ανέφερε ότι οι δύο τους είχαν συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρελθόν.

Χαρακτηριστικά, η Χειλουδάκη θυμήθηκε έναν «άγριο» τσακωμό που είχαν έξω από το λαουντζ καφέ της, το οποίο βρισκόταν δίπλα στου Μαθιού. Παρά τις προηγούμενες εντάσεις και διαφωνίες, ο δημοφιλής καλλιτέχνης στάθηκε δίπλα της όταν εκείνη περνούσε τον δικό της «Γολγοθά».

Ο αποχαιρετισμός και η ευγνωμοσύνη

Σήμερα, η Τζένη Χειλουδάκη δηλώνει ότι έχει καταφέρει να σταθεί ξανά γερά στα πόδια της. Μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου, τον αποχαιρετά με αισθήματα ευγνωμοσύνης.

Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία της για πράγματα που θα ήθελε να είχαν γίνει διαφορετικά ανάμεσά τους. Η ίδια συνδέει την προσφορά του τραγουδιστή με τη μητέρα της, δηλώνοντας την πεποίθησή της ότι η μητέρα της θα τον κρατούσε στην αγκαλιά της και θα τον «γλυκοφιλούσε» για όσα είχε κάνει κάποτε για την κόρη της.

«Γιώργο μου; Θέλω να ξέρεις ότι έχω σταθεί στα πόδια μου πια. Γερά. Εσύ αναπαύσου πια εκεί ψηλά. Είμαι σίγουρη ότι η μανούλα μου σε κρατά στην αγκαλιά της και σε γλυκοφιλά για ό,τι έκανες για το παιδί της κάποτε. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω στα παλιά να αλλάξω πολλά και για τους δύο μας. Το μόνο σίγουρο ότι και οι δύο μας ανήκουμε στον κόσμο που μας αγάπησε και η ψυχή μας σε μας. Rip», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki