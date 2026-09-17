Η Κορίνα Σακελλαροπούλου στην τηλεόραση: Η κόρη του Μένιου Σακελλαρόπουλου κάνει το ντεμπούτο της στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής κάνει η Κορίνα Σακελλαροπούλου, κόρη του γνωστού δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στη νέα σειρά του MEGA με τίτλο «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», η οποία βασίζεται σε βιβλίο του πατέρα της. Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Υποκριτικό ντεμπούτο στη νέα σειρά του MEGA

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου συμμετέχει στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», αναλαμβάνοντας έναν μικρό ρόλο, ο οποίος σηματοδοτεί την πρώτη της επαφή με την τηλεοπτική υποκριτική. Ο πατέρας της, Μένιος Σακελλαρόπουλος, αποκάλυψε την είδηση μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι οι ήρωες που δημιούργωσε στο χαρτί αποκτούν ζωή στη μικρή οθόνη. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κόρη του ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη σχολή τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν την τηλεοπτική της εμφάνιση.

Οι σπουδές και η αγάπη για το θέατρο

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Θεατρικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας "Ιάκωβος Καμπανέλλης". Εκτός από την υποκριτική, έχει σπουδάσει και ελληνική φιλολογία στην Πάτρα, διευρύνοντας τις ακαδημαϊκές της γνώσεις.

Μετά την επιστροφή της, η Κορίνα ασχολήθηκε ενεργά με το θέατρο, έναν χώρο που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μια από τις μεγαλύτερες της αγάπες, όπως έχει δηλώσει, είναι τα μιούζικαλ, δείχνοντας το εύρος των καλλιτεχνικών της ενδιαφερόντων.

Η διαδικασία του κάστινγκ και τα γυρίσματα στην Κρήτη

Η συμμετοχή της Κορίνας Σακελλαροπούλου στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» προέκυψε μετά από επιτυχημένο κάστινγκ. Η ίδια είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία των γυρισμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην Κρήτη.

Η διαδικασία του κάστινγκ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για κάθε νέο ηθοποιό, και η επιλογή της Κορίνας δείχνει την αναγνώριση των υποκριτικών της ικανοτήτων από την παραγωγή της σειράς.

Οι αρχικές επιφυλάξεις των γονέων της

Σε παλαιότερη δήλωσή της στη RealNews, η Κορίνα Σακελλαροπούλου είχε αναφερθεί στην αρχική στάση των γονέων της σχετικά με την επιθυμία της να ασχοληθεί με την υποκριτική. Όπως είχε εκμυστηρευτεί, οι γονείς της γνώριζαν την μεγάλη της επιθυμία, αλλά στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί.

Η ίδια είχε εξηγήσει ότι «κάθε γονιός ανησυχεί για το παιδί του, για τις επιλογές του». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι γονείς της την εμπιστεύονται απόλυτα και της έλεγαν «κάνε αυτό που ονειρεύεσαι, κυνήγησε το και αν εργαστείς σκληρά, θα έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου». Η Κορίνα Σακελλαροπούλου δήλωσε ότι αυτό ακριβώς κάνει και η ίδια.

Η υπόθεση της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Η σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» αφηγείται την ιστορία δύο ανδρών, του Μανούσου και του Σήφη, οι οποίοι συνδέονται με μια βαθιά φιλία. Ο Μανούσος, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, περιγράφεται ως ένας αψύς, εκρηκτικός αλλά και βαθιά δοτικός άνδρας. Ο Σήφης, τον ρόλο του οποίου αναλαμβάνει ο Αντώνης Μυριαγκός, χαρακτηρίζεται ως ένας ήρεμος, εσωστρεφής και μετρημένος άνθρωπος.

Η ισορροπία αυτής της φιλίας ανατρέπεται με την άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας, την οποία υποδύεται η Μαριάννα Κιμούλη. Η παρουσία της Μαρκέλλας φέρνει τους δύο φίλους αντιμέτωπους με αποφάσεις που αναμένεται να αλλάξουν οριστικά τη ζωή τους, δημιουργώντας ένα δραματικό πλαίσιο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Reader